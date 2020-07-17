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Жителі Баку біля посольства України провели акцію на знак подяки за підтримку Азербайджану

17.07.2020

У п’ятницю, 17 липня перед посольством України в Баку відбулася акція за участю молодіжних активістів на знак подяки за підтримку територіальної цілісності Азербайджану. Про це повідомляє азербайджанське видання Vesti.az.

В акції взяли участь п’ять осіб. Вони скандували «Спасибі, Україна», «Будь як Україна», «Азербайджано-українська дружба вічна!» азербайджанською та українською мовами.

Крім того вони засудили напад на українське посольство у Вірменії.

Співробітники посольства України подякували їм за підтримку.

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