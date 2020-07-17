Навіть у начальства зріє відчуття безвиході і розуміння, що за допомогою шахрайства з нього не вибратися

Елітка – штука далеко не монолітна. І там теж є чимало різних точок зору, хоча з-за пропагандистської завіси, орієнтується на самих немудрих громадян, це і не помітно. Ось свіжий приклад – бліц-інтерв’ю з носієм ба-а-альших зірочок: https://philologist.livejournal.com/11538006.html?utm_source=fbsharing&fbclid=IwAR3d9OoUTje7LtScA-hGAtahdlOZ6wM5LACJWe-ydXrf6OQZ5n-vvlF02KI . Все-то він розуміє правильно. І не він один, треба думати. Що певною мірою обнадіює.

І, що приємно, деяких з цих хлопців, особливо які належать до старої школи, не так легко купити (тому що у них і так все є, і тому що пионэрская загартування все ж дає місцями себе знати). На відміну від олігархів, яким начальнички вже щосили готують обіцяний подарунок – зниження втричі податку на вивезення грошей через російські офшори: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oligarkham-v-rossiyskikh-ofshorakh-vtroe-snizyat-nalogi-na-vyvod-kapitala-1029400749?fbclid=iwar2qrf9bjwrghjzkncghd0umvioeywtwxltufvwelvu12itz_aosji72_hu .

У світі наживи святенництва і чистогана, до речі, справа йде до смішного навпаки. Там мільйонери самі просять підняти для них податки, щоб у країни були гроші для боротьби з наслідками пандемії: https://openmedia.io/news/n1/lyudi-vazhnee-deneg-millionery-iz-ssha-poprosili-podnyat-dlya-nix-nalogi-radi-borby-s-covid-19/?fbclid=IwAR0IkzhDScrxXQYebpwENs5kPFsvbPKHssTzbq_vh6FIETuAs8mXMVQG_gI . Втім, яке нам до цього діло? Ми ж, кажуть, окрема цивілізація…

А ось – цікава. В ОПЕК зловили Росію на порушенні домовленостей щодо обмеження видобутку нафти: https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/rossiyu-priznali-narushitelnicey-sdelki-opek+-1029400429?fbclid=iwar36pff2c0ymmi8zymtoack8ymh60iq5qv9kg8colmjpfo2ejjtiqlkqyoy . Справедливості заради треба сказати, що в цьому питанні жульничают багато країн, але в основному – малорозвинені. Так що тут важливий не факт сам по собі (з репутацією у нас давно швах), і майбутнє не можливе покарання (воно не так вже велика), а те, яке місце все це вказує.

І ще – про репутацію. Британські брати скаржаться, що російські хакери намагаються у них стирити секрети вакцини проти коронавіруса: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/britaniya-obvinila-rossiyu-v-popytke-pokhitit-vakcinu-ot-covid-1029402434?fbclid=iwar2juilvikk4xukfakod2unmenuwvndrk1ivmm6gcvfud_dyb3tmatkfbry . Ні, цап-царапы практикують в міру можливостей все. Біда не в цьому. А в тому, що про інших це розповідають набагато рідше. Красти, чи знаєте, теж треба вміти. Так що біда – в низькій кваліфікації всіх і вся. Але по-іншому при багаторічній негативної селекції начальства, кумівстві, знищення освіти і презирство до професіоналізму і бути не може. І ось з цього якраз і складається репутація країни.

Ну і найцікавіше. Вакцина-то ніяких проблем з китайським кхе-кхе не вирішить. Бо імунітет у переважної більшості перехворіли зникає вже через три місяці: https://hightech.plus/2020/07/13/vakcina-ne-spaset-immunitet-k-kovidu-sohranyaetsya-vsego-3-mesyaca . Тут вже – хоч обвакцинируйся! Ну або робити це треба раз в квартал. Світове фармацевтичне лобі цей варіант б, звичайно, влаштував більше всього. Але щось мені підказує, що лобі утрется. Світ, звичайно, збожеволів, але поки ще, здається, не настільки. Не скажу за зніжені цивілізовані країни з їх значною медициною і завидною тривалістю життя, а вже в країнах Третього світу, де людям живеться так бідно і паршиво, що коронавіруса на цьому тлі вони навіть не помітили (про це – тут: https://rusfond.ru/medicine/066?fbclid=IwAR1csrIJ5NzhyVBP2QvU6OovXIlChfDJ1Pl98hlUicJM8FFQm7MKhbcVphA ), на вакцинацію точно дружно заб’ють.

Зі статистикою перехворіли в країні, до речі, панує якийсь зовсім вже феєричний і тепер вже майже безкорисливий бардак (втім, де він не панує?): https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2677279-echo/?fbclid=IwAR3yggtVj37e0cyAjkFoyZWgSX15O5XNB6jq3CcxCjd6Rt22h3i9Bs6umtU . Але з чим це було пов’язано, воно свідчить не про страшенних вірусу, а скоріше – про страшенних в кінець завравшихся начальничків.

Ну і про економіку, угробленной карантином. Якщо в Китаї вона вже потихихоньку зростає (якщо не брешуть, а вони можуть), то у нас, судячи навіть з даними лакувальника дійсності Росстату, продовжує знижуватись який місяць, хіба що зараз трохи повільніше: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosstat-nashel-u-promyshlennosti-vtoroe-dno-1029403312?fbclid=iwar17ubjs0uy6ije9fpqzp9d4zz6fe8-xy1nq0kk_gl7g-q4irnoclcr9c-u . Це називається «впевненість у завтрашньому дні». Але до дна ще далеко.

Олексій Сокофф