Антропологи назвали точную дату зарождения цивилизации в Америке

Люди появились там раньше, чем считалось.

Антропологи из США и Великобритании подтвердили, что окаменевшие фекалии, сохранившиеся в пещерах Пэйсли (запад США), остались от людей, живших здесь более двенадцати тысяч лет назад, то есть, еще до появления культуры Кловис, представители которой ранее считались первыми людьми в Америке.

До второй половины двадцатого века считалось, что люди культуры Кловис были первыми, добравшимися до Америки. Затем ученые сделали несколько открытий, который опровергли эту гипотезу. Авторы нового исследования представили еще одно доказательство того, что культура Кловис не была первой на Американском континенте, сообщает Science Advances.

Следы раннего человеческого присутствия были обнаружены, в частности, в пещерах Пэйсли, что на территории Орегона. Здесь нашли копролиты, из которых ученым удалось выделить митохондриальную ДНК. Анализ генетического материала показал, что здесь жили родственники людей из Азии и Сибири.

Теперь окаменелые экскременты из пещер Пэйсли проанализировали в рамках нового исследования, которое подтвердило, что это человеческий биоматериал, а также уточнило датировку. Возраст самых древних копролитов в пещере составил 12 200 лет — то есть, люди действительно жили в Америке еще до того, как сюда прибыли представители культуры Кловис.

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