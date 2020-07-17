Чому в уряді Путіна досі знаходять якихось «лібералів»?

Незрозуміло, чому в нашому уряді Путіна досі всі знаходять якихось «лібералів»? Там все суцільні «дирижисты» — фанати ручного (якщо не сказати грубіше «вкарманного») управління. Плюс відверті хапуги у держмонополіях.

Від СРСР нам залишилася та сама «сировинна» модель закладена Сталіним — кинув всі ресурси на збільшення кількісних показників вугілля, сталі, нафти, кольорових металів за рахунок економії на виробництві товарів народного споживання.

Що будували при соціалізмі, те й маємо — неконкурентоспроможну економіку «сырьвого придатка» з гіпертрофованим оборонно-промисловим комплексом і недорозвиненою економікою товарів народного споживання, що виробляє неконкурентоспроможні товари.

Замість лібералізації і сприяння розвитку середнього підприємництва 20 років Путіна створювали «національних чемпіонів» (або національних паразитів, якщо судити по відносинам сечинского Роснефтегаз з урядом).

У нас вийшла максимально на всіх рівнях монополізована економіка, де конкурують не підприємці, а адміністративний ресурс. Плюс безліч мікро – і міллі- «природних» монополій під контролем «підприємців» афілійованих з чиновниками або контрольованих бандитами-«силовиками».

У нас в приватній фірмі продуктивність праці у 10 разів вище, ніж у середньому в галузі. На держпідприємствах (де я влітку 2 роки тому провів майже 3 місяці у вигляді запрошеного спеціаліста) бардак такого рівня, що наше нехлюйство (прихід на роботу з 8:00 до 14:00 відхід з 16:00 до 24:00) видається німецьким «орднунгом».

Оскільки у нас робота робиться, а там бюрократія з один одним розмірами «дітородних органів» міряється. І целенаправленая діяльність починається тільки від чарівного стусана Вашого покірного слуги, який може зателефонувати будь-якому начальнику починаючи від замгендира.

Якщо щось і робиться в країні видатного, то тільки «стихією ринку»: наприклад, три стільникових компанії «великої трійки», кожна з яких побудувала по цифровій мережі передачі даних протяжністю більше того, що було в СРСР (це без урахування виросла на порядки пропускної здатності).