У Києві на Подолі побили журналіста, серед учасників конфлікту поліцейський

Інцидент стався увечері 16 липня.

Ввечері 17 липня на столичному Подолі невідомий вчинив напад на журналіста. Інцидент стався близько 19:30 на проспекті Свободи.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між чоловіком, який звернувся в поліцію, і компанією інших чоловіків. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив представника ЗМІ.

«Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, що зареєстрували у відповідності з вимогами чинного законодавства», — зазначили в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини інциденту, учасником якого виявився співробітник поліції. Поліція проводить службове розслідування, а правоохоронця відсторонили від виконання службових обов’язків.