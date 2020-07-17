У МВС хочуть запровадити мережу приватних відеокамер в державну систему

Один з торгових центрів столиці вже дав згоду.

У МВС підготували законопроект, який дозволить з’єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження. Відомство розраховує таким чином значно знизити рівень вуличної злочинності

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна 24».

За його словами, один з великих ТРЦ Києва вже дав згоду підключити свої камери до державної системи.

«Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем «Безпечне місто» ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер», — заявив Геращенко.

За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за рахунок міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.

«Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися «Безпечне держава», — додав він.