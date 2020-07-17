У Моз пояснили українцям, як і навіщо робити щеплення під час пандемії

На тлі рекордно низькою вакцинації дітей та дорослих з-за пандемії коронавіруса, Моз вкотре закликав не відставати від календаря щеплень і докладно розписав процедуру.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Вакцини забезпечують захист у будь-якому віці, тому обмежень за віком немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас і оточуючих від серйозних і потенційно смертельних захворювань. Для створення належного імунітету, щеплення необхідно починати вже з народження дитини, ще до того, як він почне активно контактувати з іншими. Профілактичні щеплення проводять у пунктах щеплень (постійних чи тимчасових). Як правило, такі пункти працюють при закладах охорони здоров’я усіх форм власності, які мають відповідну ліцензію», — зазначено в повідомленні.

Зазначається, що в окремих випадках вакцинувати можуть у тимчасових пунктах щеплень при навчальних закладах, підприємствах, організаціях та інше.

Після огляду лікар відповість на всі питання, призначить необхідні щеплення і може прассказать про протипоказання, які зустрічаються рідко. Також він назве:

можливі прояви організму на щеплення;

випадки, коли слід звернутися до профільного лікаря.

Також лікар повідомить, коли потрібно робити наступне щеплення або складе індивідуальний календар щеплень. Перед вакцинацією необхідно заповнити форму «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків, законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики», затвердженої Моз.

До щеплень допускаються тільки ті медики, які пройшли спеціальну щорічну підготовку та знають правила організації і техніку проведення вакцинації. Також вони знають, як надати першу медичну допомогу в окремих ситуаціях.