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Поранений при вибуху біля метро «Шулявська» в Києві студент перебуває у важкому стані

18.07.2020

Мер Києва Віталій Кличко повідомив подробиці вибуху біля входу на станцію метро «Шулявська», що прогриміла в п’ятницю ввечері. За словами мера, поранення отримав молодий хлопець-студент.

Про це градоначальник написав у своєму Facebook.

Кличко повідомив, що у 20:08 вибухнула урна для сміття. Постраждав перехожий — 22-річний студент. Він отримав множинні осколкові травми ніг. Хлопець госпіталізований в міську лікарню номер 17. Він знаходиться у важкому стані.

Також були пошкоджені вікна станції метро.

«Метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. Обставини події з’ясовують правоохоронці, які працюють на місці», — написав Кличко.

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