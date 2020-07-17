Угорські прикордонники зловили українських контрабандистів, які на парашуті скидали з дельтаплана сигарети

Прикордонники в Угорщині затримали шість українських контрабандистів, які переправляли через кордон партії сигарет, спускаючи їх на парашуті з дельтаплана або літака.

Про це повідомляє місцеве видання Nemzeti Adó – és Vámhivatal в Facebook.

Так, 16 липня було затримано шість осіб, які під покровом ночі скидали контрабандні сигарети з літака або дельтаплана за допомогою парашута. При пошуку контрабанди було знайдено 26 тисяч пачок цигарок, які скинули в полі. Під час обшуків в будинках контрабандистів знайшли наркотики, тепловізори, камери відеоспостереження і заборонені в країні газові балончики.

За підсумками підрахунку можливих збитків при продажу сигарет угорські влади виставили 50 мільйонів форинтів. За таку нахабну контрабанду», як заявили представники влади, підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці.

Відео: Faceook / Nemzeti Adó – és Vámhivatal

Нагадаємо, всього за півроку українські митники викрили 7,2 тисячі порушень, вартість предметів, які намагалися незаконно переправити через кордон становить 1,16 млрд грн. Найбільшою популярністю серед контрабандистів користувалися тютюн і кокаїн.