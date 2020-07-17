Антикорупційна духовність і племінник Путіна

Двоюрідний племінник Путіна Роман очолив партію «Народ проти корупції». Я, зрозуміло, відкрив програму партії. Прочитав. Виявилося, що боротися з корупцією партія, серед іншого, збирається «любов’ю до Батьківщини» і «духовністю».

Антикорупційну духовність я ще можу уявити: антикорупційна молитва перед початком робочого дня, щотижнева сповідь депутатів і міністрів, а для злодійкуватих, як годиться, — анафема.

Ще можна антикорупційних храмів побудувати сяючих з прозорими куполами — та стільки їх звести, щоб з вікна кожного губернатора видно було. Встав вранці з ліжка, потягнувся, підійшов до вікна, окинув поглядом Лазурний берег в Ніцці, побачив храм сяючий і відразу згадав про духовність. І додому поїхав швидко — працювати на благо народу.

А от уявити, як любов до Батьківщини можна натягнути на антикорупцію, я поки ще не дуже розумію. Може, хотіли березоньки білі в діжках у кожній держустанові поставити; може, крутити цілодобово гімн Росії у чиновників будинку. Або ж хотіли, як це водиться, в Конституції додати окрему главу про заборону красти з бюджету, але просто не встигли.

Не дуже зрозуміло з програмою цієї партії, але потенціал для двоюрідного племінника Путіна, очевидно, величезний.

Ілля Шуманов, експерт Transparency International