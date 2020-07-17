У Харкові іноземець вистрибнув з вікна палаючого номери готелю і розбився на смерть

У Харкові в номері одного з готелів виникла пожежа. Намагаючись врятуватися від вогню, 39-річний громадянин Йорданії вистрибнув з вікна 4-го поверху, в результаті чого отримав травми, несумісні з життям.

Про це в п’ятницю, 17 липня, інформує прес-служба поліції Харківської області.

Так, інформація про подію надійшла правоохоронцям сьогодні близько 18:00.

«Попередньо встановлено, що в номері готелю сталося загоряння особистих речей чоловіка і ліжка. В результаті пожежі іноземець вистрибнув з вікна», — йдеться в повідомленні.

Дані про подію внесені до Єдиного облік. Зараз вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.