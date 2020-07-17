Білий дім секретним циркуляром оголосив 18 штатів червоною зоною через коронавіруса

Білий дім видав секретний документ, в якому уряд США називає 18 штатів «червоною зоною» через темпів поширення коронавіруса. Влада також закликають ці регіони повернутися до більш суворим обмеженням.

Про це пише видання Daily Beast.

Видання повідомляє, що документ Білого дому опинився в розпорядженні американської організації журналістів «Центр за цілісність суспільства». Документ був підготовлений для цільової групи Білого дому з коронавирусу і поширений серед членів уряду. Однак з невідомих причин його не оприлюднили, а його зміст залишився невідомим громадськості.



18 штатів увійшли в «червону зону» по поширенню коронавіруса, так як минулого тижня там було зафіксовано більше 100 нових випадків на 100 тисяч осіб. У список увійшли Каліфорнія, Флорида, Алабама, Арканзас, Арізона, Джорджія, Айдахо, Айова, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Північна Кароліна, Вірджинія, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас і Юта.

Згідно з останніми даними університету Джонса Хопкінса, за весь час в США виявили 3 576 430 випадків зараження коронавірусом. Померли від нього понад 138 тисяч осіб.

В останню добу зареєстровано 77,3 тисячі нових заражень — це майже третина всіх нових випадків у світі. При цьому в Техасі захворіли 15 тисяч, у Флориді — 14 тисяч, в Каліфорнії — 9,8 тисяч.