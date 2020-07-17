Автофиксация порушень ПДР: у МВС очікують зниження смертності на 30% при камерах по всій Україні

Після установки камер автоматичної фіксації порушень ПДР по всій Україні в Міністерстві внутрішніх справ очікують зниження на 30% смертності на дорогах. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“У нас в планах установка 1000 камер на території України, 300 камер закуповується вже зараз. І коли ми покриємо територію України, всі аварійно небезпечні ділянки, камерами, які будуть фіксувати перевищення швидкості, проїзди на червоне світло, порушення проїзду на подвійної суцільної, ми очікуємо значного зменшення на 30% смертності”, — сказав Геращенко.