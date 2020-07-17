Румунія продовжила заборону на в’їзд для всіх іноземців до 15 серпня

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземцям до 15 серпня. Дане обмеження стосується і громадян України.
Про це в п’ятницю, 17 липня, інформує прес-служба посольства України в Румунії.
«Згідно п. 2 ст. 2 Додатка 3 до вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», — йдеться в повідомленні
У той же час, в’їхати в Румунію дозволяється наступним категоріям осіб:
- члени сім’ї громадян Румунії;
- члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії
- особи, які мають довгострокові візи, вид на проживання або еквівалентний документ виду на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС
- особи, які в’їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, видом на проживання або іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в області медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного в транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення
- дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу
- особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;
- пасажири, які подорожують по імперативним мотивів
- іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання
- іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном
- іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту
- члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії
Крім того, дипломати поділилися умовами транзиту по території Румунії:
- тільки в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії — карта;
- при наявності відповідних документів, що підтверджують транзитний мета поїздки та дають підстави для в’їзду в країну проходження;
- транзитний проїзд до країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) і дають підстави для в’їзду в країну проходження.
Варто відзначити, що в Румунії, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної картини, уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів. В цій країні за останню добу було виявлено 799 випадків коронавіруса.