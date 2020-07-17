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Румунія продовжила заборону на в’їзд для всіх іноземців до 15 серпня

18.07.2020

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземцям до 15 серпня. Дане обмеження стосується і громадян України.

Про це в п’ятницю, 17 липня, інформує прес-служба посольства України в Румунії.

«Згідно п. 2 ст. 2 Додатка 3 до вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», — йдеться в повідомленні

У той же час, в’їхати в Румунію дозволяється наступним категоріям осіб:

  • члени сім’ї громадян Румунії;
  • члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії
  • особи, які мають довгострокові візи, вид на проживання або еквівалентний документ виду на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС
  • особи, які в’їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, видом на проживання або іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в області медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного в транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення
  • дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу
  • особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;
  • пасажири, які подорожують по імперативним мотивів
  • іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання
  • іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном
  • іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту
  • члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії
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Крім того, дипломати поділилися умовами транзиту по території Румунії:

  • тільки в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії — карта;
  • при наявності відповідних документів, що підтверджують транзитний мета поїздки та дають підстави для в’їзду в країну проходження;
  • транзитний проїзд до країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) і дають підстави для в’їзду в країну проходження.

Варто відзначити, що в Румунії, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної картини, уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів. В цій країні за останню добу було виявлено 799 випадків коронавіруса.

 

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