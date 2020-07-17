Румунія продовжила заборону на в’їзд для всіх іноземців до 15 серпня

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземцям до 15 серпня. Дане обмеження стосується і громадян України.

Про це в п’ятницю, 17 липня, інформує прес-служба посольства України в Румунії.

«Згідно п. 2 ст. 2 Додатка 3 до вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства», — йдеться в повідомленні

У той же час, в’їхати в Румунію дозволяється наступним категоріям осіб:

члени сім’ї громадян Румунії;

члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії

особи, які мають довгострокові візи, вид на проживання або еквівалентний документ виду на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС

особи, які в’їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, видом на проживання або іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в області медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного в транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення

дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу

особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

пасажири, які подорожують по імперативним мотивів

іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання

іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном

іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту

члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії

Крім того, дипломати поділилися умовами транзиту по території Румунії:

тільки в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії — карта;

при наявності відповідних документів, що підтверджують транзитний мета поїздки та дають підстави для в’їзду в країну проходження;

транзитний проїзд до країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) і дають підстави для в’їзду в країну проходження.

Варто відзначити, що в Румунії, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної картини, уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів. В цій країні за останню добу було виявлено 799 випадків коронавіруса.