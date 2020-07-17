Більше 4 тисяч пацієнтів. У МОЗ України показали статистику захворюваності коронавірусом за тиждень

У Моз показали статистику захворюваності українців коронавірусом за останній тиждень — з 10 по 16 липня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 269 осіб. Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Проведено 68 022 ПЛР-дослідження. Пам’ятайте, ослаблення карантину створює ілюзію захищеності. Але! Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від ослаблення карантину», — зазначено в повідомленні

Так, за останній тиждень вчені зафіксували:

4 421 новий випадок;

4 108 людей, які вилікувались;

84 смерті в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.

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