Більше 4 тисяч пацієнтів. У МОЗ України показали статистику захворюваності коронавірусом за тиждень

У Моз показали статистику захворюваності українців коронавірусом за останній тиждень — з 10 по 16 липня.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.
«За підсумками тижня кількість активних хворих у країні зросла на 269 осіб. Найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Проведено 68 022 ПЛР-дослідження. Пам’ятайте, ослаблення карантину створює ілюзію захищеності. Але! Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від ослаблення карантину», — зазначено в повідомленні
Так, за останній тиждень вчені зафіксували:
- 4 421 новий випадок;
- 4 108 людей, які вилікувались;
- 84 смерті в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.
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