Врачи назвали ягоду, которая способствует снижению давления

Лето – самое время насытать организм витаминами и полезными веществами. К примеру, черникой!
В ягоде содержится огромное количество полезных для нашего организма активных микроэлементов: железо, медь, калий, фосфор, цинк, марганец. А, В,С, РР. В состав черники входят незаменимые органические кислоты: щавелевая, лимонная, яблочная, молочная, хинная, янтарная. Именно такой уникальный кислотный состав, определяет ее необычные лечебные свойства.
Медики называют следующие полезные свойства черники:
- улучшает работу пищеварительной системы;
- устраняет диарею;
- помогает в борьбе с циститом, уретритом;
- благотворно влияет на состояние печени;
- эффективно при сахарном диабете;
- полезно для глаз;
- антиоксиданты, которые содержатся в чернике, защищают организм от свободных радикалов, которые являются нестабильными молекулами и могут повредить клетки, способствуя старению и возникновению болезней, таких как рак;
- исследования ученых показали, что галловая кислота и ресвератрол, входящие в состав черники, угнетают рост злокачественных клеток при раке молочной железы.
- черничный пектин нормализует перистальтику и улучшает обмен веществ;
- снимает воспаления;
- заживляет раны;
- показано при анемии;
- способствует регуляции менструального цикла;
- помогает снизить уровень сахара при сахарном диабете;
- способствует снижению артериального давления у гипертоников.
Стоит отказаться от употребления черники людям, имеющим следующие заболевания:
- аллергия на компоненты продукта;
- повышенная кислотность желудочного сока;
- хронический запор;
- панкреатит;
- мочекаменная болезнь.