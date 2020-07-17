Повінь – зміна системи

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Врачи назвали ягоду, которая способствует снижению давления

18.07.2020

Лето – самое время насытать организм витаминами и полезными веществами. К примеру, черникой!

В ягоде содержится огромное количество полезных для нашего организма активных микроэлементов: железо, медь, калий, фосфор, цинк, марганец. А, В,С, РР. В состав черники входят незаменимые органические кислоты: щавелевая, лимонная, яблочная, молочная, хинная, янтарная. Именно такой уникальный кислотный состав,  определяет ее необычные лечебные свойства.

Медики называют следующие полезные свойства черники:

  • улучшает работу пищеварительной системы;
  • устраняет диарею;
  • помогает в борьбе с циститом, уретритом;
  • благотворно влияет на состояние печени;
  • эффективно при сахарном диабете;
  • полезно для глаз;
  • антиоксиданты, которые содержатся в чернике, защищают организм от свободных радикалов, которые являются нестабильными молекулами и могут повредить клетки, способствуя старению и возникновению болезней, таких как рак;
  • исследования ученых показали, что  галловая кислота и ресвератрол, входящие в состав черники, угнетают рост злокачественных клеток при раке молочной железы.
  • черничный пектин нормализует перистальтику и улучшает обмен веществ;
  • снимает воспаления;
  • заживляет раны;
  • показано при анемии;
  • способствует регуляции менструального цикла;
  • помогает снизить уровень сахара при сахарном диабете;
  • способствует снижению артериального давления у гипертоников.

Стоит отказаться от употребления черники людям, имеющим следующие заболевания:

  • аллергия на компоненты продукта;
  • повышенная кислотность желудочного сока;
  • хронический запор;
  • панкреатит;
  • мочекаменная болезнь.
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