Врачи назвали ягоду, которая способствует снижению давления

Лето – самое время насытать организм витаминами и полезными веществами. К примеру, черникой!

В ягоде содержится огромное количество полезных для нашего организма активных микроэлементов: железо, медь, калий, фосфор, цинк, марганец. А, В,С, РР. В состав черники входят незаменимые органические кислоты: щавелевая, лимонная, яблочная, молочная, хинная, янтарная. Именно такой уникальный кислотный состав, определяет ее необычные лечебные свойства.

Медики называют следующие полезные свойства черники:

улучшает работу пищеварительной системы;

устраняет диарею;

помогает в борьбе с циститом, уретритом;

благотворно влияет на состояние печени;

эффективно при сахарном диабете;

полезно для глаз;

антиоксиданты, которые содержатся в чернике, защищают организм от свободных радикалов, которые являются нестабильными молекулами и могут повредить клетки, способствуя старению и возникновению болезней, таких как рак;

исследования ученых показали, что галловая кислота и ресвератрол, входящие в состав черники, угнетают рост злокачественных клеток при раке молочной железы.

черничный пектин нормализует перистальтику и улучшает обмен веществ;

снимает воспаления;

заживляет раны;

показано при анемии;

способствует регуляции менструального цикла;

помогает снизить уровень сахара при сахарном диабете;

способствует снижению артериального давления у гипертоников.

Стоит отказаться от употребления черники людям, имеющим следующие заболевания: