Пентагон розповів, що пройшли випробування ракети: її швидкість в 17 разів вище швидкості звуку

CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляє, що в США в березні цього року пройшли випробування гіперзвукової ракети, здатної розвивати швидкість в 17 разів більше швидкості звуку.

Президент США Дональд Трамп назвав нову розробку «суперпуперракетой». За словами телеканалу, американський лідер проявив до неї великий інтерес.

Військові вперше підтвердили, що названа Трампом ракета під час випробувань перевищила швидкість звуку в 17 разів. Як заявили представники Пентагону, пспытания пройшли успішно.

Раніше в мережі з’являлася інформація про нову розробку, однак не було офіційного коментар про її характеристики чи особливості. Трамп раніше висловлювався про неї з формулюванням: ця ракета швидше «всіх існуючих ракет».

Традиційно гиперзвуковым вважається зброя, швидкість якого перевищує швидкість звуку щонайменше в п’ять разів. Нова зброя являє собою глиссирующее засіб доставки, яке розміщують на звичайній балістичної ракети. Це дозволяє боєголовці після попадання в атмосферу маневрувати.

Телеканал зазначає, що американські розробки все ще «відстають на роки» від озброєння Росії і Китаю. «Суперпуперракета» навряд чи надійде на озброєння раніше 2023 року.