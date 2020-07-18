ВООЗ випустила інструкцію по лікуванню коронавіруса українською та російською мовами

Всесвітня організація охорони здоров’я розповіла недосвідченим лікарям, як лікувати хворих коронавірусом, доглядати за ними, як визначити зараженого, за протоколом проходить виписка, лікування дітей та інше.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«World Health Organization Ukraine (ВІЗ — Ред.) розробила практичний посібник, адаптоване до умов пандемії COVID-19 для медичних працівників, які лікують пацієнтів з важким перебігом гострої респіраторної вірусної інфекції. Інструментарій дає практичні рекомендації, які можна використовувати для догляду за пацієнтами з тяжким перебігом захворювання: з моменту надходження до виписки з лікарні», — зазначено в повідомленні.

Так, у ВООЗ відзначають, що основне лікування при коронавирусе — це підтримуюча терапія, а для 20% пацієнтів передбачається оксигенотерапія у випадках важкого перебігу захворювання

Також необхідно знаходити хворих або потенційних заражених коронавірусом на ранній стадії, поки вони не встигли заразити велику кількість людей. Визначати також потрібно і супутні захворювання. особливо респіраторні. По інструкції ВООЗ, виписку з лікарні повинні проводити після зникнення всіх симптомів і двох негативних тестів на коронавірус з різницею в добу.

Пацієнти, у яких розвиваються гострі прояви симптомів, можуть перебувати в одному з трьох станів, що становлять загрозу для життя: утруднене дихання, шок або змінений стан свідомості

Також експерти призвели нормальні показники пульсу та інших процесів організму, щоб недосвідченим лікарям було на що рівнятися. Крім цього, виведена окрема інструкція про лікування дітей з коронавірусом.

З повним текстом документа можна ознайомитися тут.