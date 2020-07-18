У Монголії попередили про високий ризик поширення бубонної чуми

У Монголії, де у вівторок від бубонної чуми помер підліток, заговорили про високий ризик поширення небезпечного захворювання в більшості провінцій країни. Про це попередив заступник директора Національного центру з вивчення зоонозних інфекцій Монголії Бандихуугийн Амгаланбаяр.

Слова експерта призводить сайт Лента.ру.

На думку фахівця, ризику зараження піддаються 137 районів у 17 з 21 провінції країни. Ці регіони можуть бути також вогнищем захворювання.

Амгаланбаяр навів статистику Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з якою бубонна чума може призвести до загибелі людини менш ніж за 24 години, якщо не вжити заходів і не почати її лікувати. Тому вчений закликав співгромадян не полювати на бабаків, які є переносниками чуми, і не вживати в їжу їх м’ясо, щоб запобігти поширенню інфекції.