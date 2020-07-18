Вчений назвав групу захворювань, при яких не можна використовувати вакцину від коронавіруса

Директор російського Центру епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, де успішно випробовують вакцину від коронавіруса, заявив, що вона підійде не всім.

За словами Олександра Гінцбурга, вакцину не можна призначати при тяжких хронічних захворюваннях імунної системи.

Гінцбург уточнив, що, загалом, будь-яка вакцина може спровокувати загострення важких хвороб. Тому людям з хронічними патологіями потрібно консультуватися з лікарем-імунологом з приводу вакцинації.

Експерт також розповів про сам препарат. За його словами, технологія, по якій створена вакцина центру Гамалії, розроблялася останні 25 років.

«Та технологія, яка зараз нами запропонована, вона запатентована унікальна і за своїми параметрами, я готовий це стверджувати, перевершує можливості тих аналогічних продуктів, які зараз робляться на заході», — заявив Гінцбург.



Він додав, що вакцина центру двокомпонентна, а це дозволяє створювати тривалий імунітет.

Гінцбург також виключив конкуренцію виробників вакцини з різних країн. Він вважає, що на світовому ринку буде відразу кілька вакцин приблизно однаковою мірою ефективності, оскільки жодна компанія не зможе самостійно забезпечити весь необхідний обсяг.

