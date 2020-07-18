За 29 років незалежності України в ДТП загинули понад 174 тисяч осіб, – МВС

За 29 років незалежності України в ДТП загинули 174 095 осіб, а потерпіли унаслідок дорожньо-траспортних пригод понад 1 мільйон 264 тисячі українців.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цьому році перед запуском системи автоматичної фіксації я попросив порахувати, скільки українців загинуло за 29 років незалежності (у ДТП – ред.). Починаючи з 1991 року і по березень 2019 року, 174 095 осіб загинули за 29 років у ДТП, а травмовано було 1 мільйон 264 тисячі”, – сказав Геращенко.

Він уточнивши, зокрема, що торік було зафіксовано 116 тисяч фактів водіння у нетверезому стані, з них 16 тисяч протоколів патрульної поліції були закриті судами, тож за ними не були покарані водії через затягнуті рядка розгляду справ у судах.

“Близько 1700 справ були закриті, бо судді передавали справи на розгляд трудового колективу”, – поінформував він.