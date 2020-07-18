Що читає Путін. Політичні рішення в Росії приймають на основі аналітики ФСТ

Що читає Путін Найважливіші політичні рішення в Росії приймають на основі аналітики, яку готує ФСТ — служба охорони президента. Ось як це влаштовано

Аналітичні матеріали про настрої громадян Росії або їх відношенні до чого-небудь для Володимира Путіна готують співробітники Федеральної служби охорони (ФСО), яка в основному займається безпекою перших осіб держави. Саме їх очима президент бачить країну; з опорою на цю аналітику приймаються найважливіші політичні рішення Кремля. Спецкоры «Медузи» Андрій Перців і Максим Солопов розповідають, як влаштована ця система.

Секретна соціологія

Про те, що Федеральна служба охорони (ФСО) крім безпеки перших осіб держави займається ще й соціологічними опитуваннями, а також моніторингом громадської думки і політичної ситуації, широкій публіці невідомо. Результати цієї роботи ніколи не публікують, зате на їх основі приймаються дуже важливі політичні рішення.

Наприклад, як нещодавно писала «Медуза», саме висновки ФСТ спонукали президента Володимира Путіна обговорити з мером Москви Сергієм Собяніним дострокове зняття карантину у столиці. «За опитуваннями ФСТ, він [зростання протестних настроїв в країні] сильний, і обмеження з-за вірусу — головна причина невдоволення зараз. Такі настрої сильно впливають на голосування за поправки», — переказував співрозмовник «Медузи» логіку обговорення проблеми.

Незважаючи на деяку атмосферу секретності, інформація про соціологічних опитуваннях, зроблених спецслужбою, іноді потрапляє у ЗМІ. У 2014 році «Ведомости» писали, що ФСТ займеться «вивченням громадської думки росіян про Володимира Путіна». За даними видання, в країні повинно було пройти два дуже великих опитування (чисельністю в 45 тисяч осіб) з приводу підтримки президента, уряду, парламенту, губернаторів, партій і т. д., а також протестних настроїв росіян. Крім того, планувався опитування (35 тисяч осіб) з приводу травневих указів Путіна.

В розпорядження РБК в 2016 році потрапили результати опитування спецслужби про ситуацію в мономістах. Опитування проводилося в грудні 2015 року в 201 населеному пункті, в ньому брали участь 55,6 тисячі осіб, зазначало видання. Дані іншого дослідження ФСТ були докладені і до минулорічного доповіддю бізнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Путіну, писали «Ведомости». «Служба спецзв’язку та інформації ФСО поцікавилася думкою експертів (адвокатів, прокурорів, правозахисників і вчених-юристів), а також бізнесменів, піддавалися кримінальному переслідуванню. Всього було опитано 279 експертів і 189 підприємців в 36 регіонах», — зазначало видання за матеріалами цього опитування.

Навіть кандидат в президенти Ксенія Собчак навесні 2018 року, розмірковуючи про своє реальному рейтингу, посилалася на нібито «витекли» дані ФСТ — і публікувала їх у своєму инстаграме.

Між тим, Федеральна служба охорони займається соціологією та аналітикою на цілком офіційних підставах: це входить в перелік її завдань, затверджений указом президента ще у 2004 році.

СОЦІОЛОГІЯ — ЗАВДАННЯ ФСТ

Головні з негативу

Для чиновників, пов’язаних з політикою, соціологія від служби охорони давно вже не новина, а інструмент в їх роботі. За словами близького до уряду співрозмовника «Медузи», ФСТ займається соцопитуваннями вже більше 20 років. Результати потрапляють на стіл до президента Володимира Путіна, їм довіряє і секретар Ради безпеки Микола Патрушев (один з найвпливовіших силовиків в Росії). «Довіряють їм більше, тому що вони не за гроші і не за те, щоб полестити влади, — пояснює „Медузі“ джерело, близьке до колишньому чиновнику адміністрації президента (АП). — Вважається, що соціологія ФСТ — без коректувань на бажання начальника або прагнення підтримати тренд».

Він зазначає, що технології та підготовка соціологів у спецслужби гірше, ніж у того ж Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД, належить державі), зате «довіри їм більше». «Завдання ФСТ для адміністрації президента — позначати всі потенційні проблеми, загрози, негативні тренди. Вони з цим справляються», — резюмує співрозмовник «Медузи».

«Я зазвичай робив так: брав опитування ФСТ та опитування ВЦВГД, складав цифри і ділив на два. Так і вийшов близький до істини результат», — каже з усмішкою «Медузі» колишній співробітник адміністрації президента. Він вважає, що соціологія від служби охорони дає «похмуру картину, може, навіть занадто похмуру»; соціологія від Вцвгд, навпаки, більш «райдужна». Поточний внутрішньополітичний блок, за словами джерела в АП, відноситься до опитуваннями ФСТ приблизно так само: «згущують Фарби занадто». Близьке до уряду співрозмовник «Медузи» каже, що у спецслужби «більш песимістичні і усереднено-погані цифри» ніж виходять ВЦІОМ та ФОМ (Фонд громадська думка, некомерційна організація, основний замовник — АП).

«Робота ФСТ — сигналізувати про загрози, опукло їх показувати, вони вважають себе „оком государевим“, думають, що краще „перепильнувати“. Може, це і правильно», — розповідає про наявність у цих матеріалах «похмурих цифр» близький до АП джерело «Медузи».

ФСТ цікавиться у громадян їх ставленням до президента, уряду, Держдумі та Раді Федерації, партіям, губернаторам. Крім того, в кожному окремо взятому регіоні заміряють ставлення до ключових місцевим політикам. «Ситуацію в регіонах АП дивиться тільки за опитуваннями ФСТ, за погані результати всіх деруть», — скаржиться працює в регіональному уряді колишній співробітник адміністрації президента.

ПРИКЛАД ОПИТУВАННЯ ФСТ

Спецслужба проводить опитування для адміністрації президента та апарату уряду і їм таки дає свої результати, доступ до них і їх архівів є і у повпредств у федеральних округах. Інші органи влади або регіони безпосередньо не можуть замовити свій опитування, а результати вимірів ФСТ всі отримують тільки від АП, розповіли кілька джерел «Медузи», близьких до адміністрації президента. Уряд отримує опитування за своїми темами: наприклад, «щорічне соціологічне опитування підприємницького співтовариства про рівні адміністративного навантаження на бізнес» ФСТ проводить для Аналітичного центру при уряді.

Дві сірі башти

Обнесений огорожею з камерами відеоспостереження комплекс будівель навколо трьох бетонних багатоповерхівок на проспекті Вернадського вже багато років відомий місцевим жителям як закритий об’єкт, пов’язаний зі спецслужбами. Ці чутки підкріплюють прохідні без вивісок з тонованими вікнами, а також стоять на парковках за огорожею автомобілі зі спецсигналами і держномерами «блатних» серій.

Найближча до метро висотка вже потрапляла в поле зору журналістів у зв’язку з убивством в Берліні чеченця Зелімхана Хангошвили: видання The Insider і Der Spiegel спільно з проектом Bellingcat стверджували, що будівля за адресою: проспект Вернадського, будинок 12, корпус 4, міг відвідувати ймовірний кілер Вадим Красіков. Серед співробітників спецслужб ця висотка відома як НДІ «Прибій»: тут справді багато підрозділів і служб ФСБ, пов’язаних з аналітикою, СОРМ, а також оперативно-розшукова управління (ВРП) 2-ї Служби (по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) — свого роду кримінальний розшук ФСБ, співробітників якого кидають на розкриття найбільш резонансних злочинів.

Аналітики двох конкуруючих за увагу президента спецслужб — ФСБ і ФСО — працюють в сусідніх будинках, побудованих по одному проекту

Павло Москаленко / Фотобанк Лорі

Наступна за НДІ «Прибій» висотка в «Яндекс.Картах» позначена як НДІ «Контур» — так називалася одна зі структур ліквідованого в 2003 році Федерального агентства урядового зв’язку та інформації (ФАПСИ). Саме в НДІ «Контур», яке тепер називається Управління інформаційних систем Служби спеціального зв’язку та захисту інформації (УІС Спецзв’язку) ФСО, займаються аналізом соціологічних досліджень, публікацій ЗМІ і статистики з усієї країни, прогнозуючи протестні настрої, говорить джерело «Медузи» в ФСО.

«Це структури колишнього ФАПСИ, зараз Спецзв’язку ФСО в Кісєльному провулку. Безпосередньо всім цим [аналітикою] займаються на проспекті Вернадського: вважають черзі на голосуванні за Конституцією… Керує ними Сергій Новиков», — говорить джерело «Медузи».

УІС Спецзв’язку ФСО, за даними СПАРК-Інтерфакс, зареєстровано в державному реєстрі юридичних осіб за адресою: Стара площа, 4 — це комплекс будівель адміністрації президента. Там розташований ситуаційний центр президента, куди стікається вся аналітика УІС, пояснює джерело «Медузи»; інформацію передають також керівництву адміністрації президента, апарату Ради національної безпеки і уряду. Керівником УІС Спецзв’язку в реєстрі значиться Сергій Новіков.

Про Новікова майже нічого не відомо. «Про Новікова можу сказати тільки, що він у дуже хороших стосунках з ДИТ [департаментом інформаційних технологій] Москви, де займаються камерами з розпізнаванням осіб, збором різних даних, — розповідає співрозмовник „Медузи“, близьке до ФСО. — Він також курирує роботу центру в Очакові, де працює система, що аналізує будь-яку доступну в базах інформацію про людей. Ось вже де „великий брат“».

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Єдина доступна в мережі фотографія Новікова — портрет до його статті в галузевому журналі Connect, написаній у співавторстві з колегами. Копію матеріалу можна знайти на сайті підрядника Спецзв’язку ФСО — компанії «Глобус-телеком» (дочірнє підприємство «Ростелекома»).

У публікації, датованої 2012 роком, сказано, що службою «щорічно проводиться близько 500 соціологічних досліджень, загальна вибірка респондентів перевищує 400 тисяч осіб». «Найбільш відповідальними» завданнями керівники профільного управління ФСТ вважають «моніторинг виборів депутатів Держдуми і президента Росії, прогнозування підсумків голосування». Серед завдань соціологів ФСТ — «вивчення думки експертного та бізнес-спільнот, включаючи інструменти формування тематичних експертних груп, проведення та обробки результатів експертних сесій».

«В цілях оперативного моніторингу соціальних очікувань громадян, їх реакції на ініціативи федерального центру, протестних настроїв проводиться робота <…> для вивчення вмісту соціальних мереж та блогосфери», — наголошується в статті Новікова за 2012 рік.

Будівля Служби спецзв’язку та інформації ФСО в Кісєльному провулку

mapio.net

Всій Спецзв’язком ФСТ (в тому числі і відомством Новікова) з жовтня 2017 року керує колишній начальник Служби охорони ФСТ по Північно-Західному федеральному округу Володимир Беланівського. Він має статус заступника директора ФСО. Саме його фотографія розміщена на обкладинці доповіді на основі соціологічних опитувань ФСТ, наявного в розпорядженні «Медузи».

Публічної інформації про це генералові вкрай мало: один з рідкісних згадувань у ЗМІ — на сайті чеченського інформаційного агентства «Грозний-інформ»: в 2019 році Беланівського приїхав в Чечню на церемонію відкриття нової будівлі регіонального Центру спеціального зв’язку та захисту інформації. А також — щоб вручити главі Чечні Рамзану Кадирову нагородний пістолет італійської марки Beretta від директора ФСТ Дмитра Кочнєва.

Заступник директора ФСТ Володимир Беланівського на відкритті Центру спецзв’язку в Чечні

Рамзан Кадиров

У свою чергу, Біланівського курирує перший заступник директора ФСТ Олег Клементьєв — його співрозмовники «Медузи», близькі до ФСБ і ФСО, називають головним інтелектуалом, аналітиком і найвпливовішим в керівництві спецслужби.

«Контур» на випадок ядерної війни

Роль ФСТ для політичного блоку країни — не тільки в проведенні соцопитувань. Служба має у своєму розпорядженні систему моніторингу соціальних процесів, в яку завантажуються дані з декількох джерел — власних опитувань спецзв’язку, дані соцопитувань інших операторів (ВЦВГД, ФОМ), публікації місцевих ЗМІ та дані ФСБ по внутриэлитным відносин. На основі цих даних будується аналіз та прогноз політичної ситуації.

Ці інструменти інформаційно-аналітичних підрозділів дісталися спецслужбі у 2003 році разом з частиною скасованого Федерального агентства урядового зв’язку та інформації (ФАПСИ), пояснив «Медузі» колишній співробітник спецслужб, знайомий з керівництвом ФСТ.

Творець ФАПСИ Олександр Старовойтов мислив свою спецслужбу в значній мірі як аналог незалежного Агентства національної безпеки (АНБ) США, зосередженого не на агентурній роботі, а на обробці та аналізі великих обсягів інформації, що збирається сучасними технічними засобами. Частиною цього масиву великих даних, поряд з аналізом публікацій у ЗМІ, повинні були стати соціологічні опитування населення. Для цього на початку 1990-х по всій країні були сформовані Регіональні інформаційно-аналітичні центри (РІАЦ) ФАПСИ.

Подробиці становлення аналітики ФСТ можна знайти у статті співробітника РІАЦ при воронезькому Центрі спеціального зв’язку та інформації (ЦССИ) ФСО у відомчому журналі «Кремль-9». «Найпершою задачею РІАЦ стала організація моніторингу регіональних ЗМІ — анотування і рубрицирование газетних статей для завантаження в інформаційно-аналітичну систему „Барометр“, яка велася в НДІ „Контур“ (Москва), — пише співробітник РІАЦ. — Крім того, з 1994 року співробітники РІАЦ почали освоювати кардинально новий напрямок діяльності — проведення соціологічних досліджень».

В іншому випуску журналу «Кремль-9» за 2010 рік можна знайти статтю про передісторію аналітичного підрозділу ФСТ, яка починається з розробленою в пізньому СРСР автоматизованої системи управління «Контур». Саме на її основі на початку 1990-х ФАПСИ почала розгортати мережу РІАЦ. Назва «Контур» система моніторингу ФСТ зберегла до наших днів.

У 2019 році блогер і дослідник планової економіки Олександр Сафронов опублікував інтерв’ю колишнього керівника Головного управління інформації при Раді міністрів СРСР Володимира Косова, який курирував роботу «Контур» в кінці 1980-х. «Я просто скажу: це система управління країною на випадок ядерної війни. Якщо по країні буде завдано ядерний удар <…>, з того, що залишиться, [можна] зібрати працюючу систему», — так Косов описав принципи, на яких створювалася система «Контур». За його словами, ця система застосовувалась для координації під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та землетрусу в Спітаку. На аналітику Косова з системи «Контур» спирався у своїх висновках про стан радянської економіки майбутній реформатор Єгор Гайдар. А нинішня система ГАС «Вибори» створена на тих же принципах і тим же головним конструктором — співробітником НДІ «Схід» Юрієм Ломовим, стверджує Косов.

Слайд з описом рубрик «Контуру» можна знайти все в тих же матеріалах журналу ФСТ «Кремль-9». Серед них окремо виділена «Протестна активність» з поясненням: «Для моніторингу, аналізу та прогнозування протестної активності в регіонах».

«Не тільки доступ до перших осіб і повноваження ОРД [оперативно-розшукової діяльності], але і зв’язок з регіонами, і своя аналітика, яка доходить безпосередньо президенту — це вже якась конкуренція для Луб’янки. Які у президента основні джерела інформації? ФСБ, ФСО і АП», — говорить колишній співробітник спецслужб, знайомий з керівництвом ФСТ.

Незважаючи на те, що аналітики ФСБ і ФСО сидять буквально в сусідніх будівлях, конкуренція за вплив на думку президента між керівництвом двох спецслужб дуже гостра, запевняють співрозмовники «Медузи», знайомі з керівництвом обох відомств. У результаті директор ФСБ Олександр Бортніков ходить до президента з соціологією ВЦВГД, а секретар Ради безпеки Микола Патрушев користується даними ФСТ, розповідає співрозмовник «Медузи», близьке до адміністрації президента.

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев біля Володимира Путіна в Кремлі в 2015 році під час зустрічі лідерів країн БРІКС

Сергій Карпухін / AFP / Scanpix / LETA

Питання довіри

Співрозмовники «Медузи», які працюють і працювали в полпредствах і в регіональних адміністраціях, відносяться до досліджень і аналітики ФСТ з насторогою. «Цифри майже завжди збігалися з нашими вимірами, а ось аналітика залишала бажати кращого», — дає свою оцінку колишній високопоставлений регіональний чиновник. За його словами, в ході аналізу співробітники ФСО роблять «занадто прямі і лінійні висновки». Не в захваті від аналітики служби охорони і соціолог, який співпрацює з полпредством президента в Центральному федеральному окрузі. «Робиться висновок не просто на основі опитувань, а ще на якомусь внутриэлитном розкладі — рейтинг губернатора падає, тому що у нього конфлікт з депутатом N і бізнесменом D. Не впевнений, що можна на цій основі робити висновки», — каже він і знизує плечима.

У самій адміністрації президента найбільший скепсис викликають вуличні опитування, проведені спецслужбою: її працівники опитують громадян у місцях скупчення людей, наприклад, біля магазинів у містах. «До тебе підходить людина досить зрозумілого вигляду, у якого на обличчі написано, де він працює, і зі зрозумілим стилем спілкування — і починає питати про ставлення до влади. Що йому може сказати середній росіянин? Або, на всяк випадок, запевнити у повній підтримці, або навпаки — висловити все по повній, раз вже влада до нього звертається», — міркує близький до Кремля співрозмовник.

У професійному співтоваристві соціологів теж з сумнівом ставляться до даних від ФСТ. Соціолог «Левада-центру» Ольга Караєва відразу обмовляється, що до неї та її колег «доходять тільки якісь уривки інформації, офіційно у ФСТ все під секретом»: «Як ми розуміємо, часто опитуваннями займаються самі співробітники ФСО і роблять вони це на підприємствах в мономістах. Наприклад, це робиться на прохідній, коли робітники виходять з роботи».

За словами Караевой, основна проблема опитувань ФСТ — методика їх у відборі респондентів. «Якщо це відбувається в мономістах або закритих містах, зрозуміло, що коли вас опитує по суті на роботі представник органів влади, то отримати незміщені відповіді складно. Ви не можете відповісти представникові влади, респондент вразливий, тому що у випадку опитування на роботі він не конфиденциален і не анонімний. Крім того, завжди вражають обсяги роботи, яку вони роблять, як пишуть ЗМІ. Для правильно побудованого опитування не потрібні такі вибірки!» — переконана Караєва. Вона додає, що експертам-соціологам важко коментувати опитування ФСТ, так як їх методика непрозора: «У ФСТ відкритості немає, і з-за цього часто виникає відчуття, що опитування взагалі не було, а дані — це просто думка ФСТ».

«Якість роботи у них [ФСТ] нижче, технології гірше [ніж у цивільних соціологів], хоча спеціалістів набрали начебто нормальних, — визнає чиновник регіональної адміністрації, який працював раніше в АП. — Але довіри їм все одно більше, тому що немає коригування на адмінресурс».