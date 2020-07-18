Відпочиваючі на Азовському морі ловлять медуз рибальськими мережами

З навалою медуз у Кирилівці борються не тільки співробітники баз відпочинку, але і самі відпочиваючі. Буквально вчора ми показували, як викинуту на берег медузную кашу працівники баз збирали тачки і вивозили. Сьогодні з’явилися нові кадри на яких відпочиваючі в Степанівці тягають медуз з моря мережами, як рибу.

Кажуть, що, таким чином, вони розчищають водний простір на пляжі, щоб діти могли скупатися біля берега і їх не вжалили медузи.

Якщо вас обпекла медуза, необхідно промити місце опіку морською водою. Прісна тільки збільшить печіння. Після того, як промили, приготуйте содовий розчин і промийте місце укусу ще раз. Пропорція – 1 чайна ложка соди на склянку води. Симптоми печіння після цієї процедури зазвичай проходять протягом декількох хвилин.

Людям, схильним до алергії, слід прийняти антигістамінні препарати. Мова йде про легких випадках, коли наслідки опіку відчуваються на поверхні шкіри. Для усунення опіку очей цей рецепт не підходить.

У разі, якщо від контакту з медузою постраждали слизові оболонки або в очі, необхідно звертатися лікарям.