Зять екс-начальника МВС влетів у «швидку» в Ужгороді

В ніч на 17 липня в Ужгороді сталося серйозне ДТП — там зіткнулися автомобіль BMW і карета «швидкої допомоги», в результаті якої отримали травми чотири людини. За кермом BMW був відомий в місті податківець, який є зятем колишнього заступника начальника УДАІ УМВС України в Закарпатській області Василя Бокоча.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Дієслова, в результаті ДТП травми отримала вся бригада «швидкої» і водій BMW — працівник ДФС.

«Як мені вдалося дізнатися: за кермом BMW перебував працівник внутрішньої безпеки державної фиксальной служби Сергій Бенца. Він зять екс-заступника начальника УДАІ УМВС України в Закарпатській області Василя Бокоча», — повідомив журналіст.