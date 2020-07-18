Чому Геннадія Гуфмана пікетують націоналісти?

В цю середу націоналісти пікетували будинок якогось Геннадія Гуфмана – керівника Дніпропетровської регіональної організації “Опозиційної платформи — За життя”.

Пікетували недовго, але Гуфман перелякався, почав волати про фашизм в Україні і навіть шарія згадав. А трохи пізніше до Гуфману в офіс навідалося СБУ. Цікавилася СК «Женева». Акціонери “Женеви” — Гуфман,Еміл Арутюнян, Корбан і Філатов. За нашою інформацією, СБУ накопало в ході обшуків достатньо, щоб Гуфман опинився у в’язниці. І не тільки Гуфман. Але хто ж такий цей ніде, крім Дніпра не відомий Гуфман? Це такий дніпровський «корейко», який загрався не тільки в махінації, але і в політику.

Геннадій Гуфман: меценат або рейдер?



Дніпропетровська область – унікальний регіон в Україні, який дав старт у кар’єрі багатьох відомих політиків, науковців та економістів.

Імена деяких із них – наприклад, Леоніда Кучми, Павла Лазаренка, Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова – відомі не тільки в Україні, але й далеко за її межами. У той же час, імена деяких з них до недавнього часу залишалися невідомими на всеукраїнському рівні, оскільки у великій політиці ці люди не робили активних кроків, а обмежувалися лише посадами на місцевому рівні.

Одним з таких персонажів є Геннадій Гуфман, в минулому – депутат міської ради Дніпра, а нині – лобіст інтересів Вадима Рабиновича і Віктора Медведчука в Дніпрі. Цього людини деякі ЗМІ позиціонують як мецената та ініціатора ряду соціально орієнтованих проектів. Але ким же він є насправді? Потрібно розбиратися.

З чого все починалося?

28 серпня 1970 року в родині жителів Дніпропетровська Гуфманов народився син Геннадій. За словами самого Гуфмана: «батько займався телефонним зв’язком, але пішов з життя, коли мені було трохи більше трьох років, а мама спочатку працювала геологом розвідником, пізніше працювала на машинобудівному виробництві в якості технолога».

Згідно офіційної біографії, Гуфман закінчив Дніпропетровський національний гірничий університет (нині – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») за спеціальністю «Економіка підприємств». Під час навчання проявив себе досить активно: виступав з доповідями в рамках українських та міжнародних наукових конференцій, таких, як «Дні науки – 2005» та «Економіка і маркетинг в XXI столітті», крім того був відмінником по успішності. Також є дані про те, що він закінчив Дніпропетровський хіміко-механічний технікум (нині – Дніпровський політехнічний коледж) за спеціальністю «Експлуатація автоматичних пристроїв», проте в самому коледжі на наш запит відповіли негативно: «Гуфман у нас не навчався».

Трудовий шлях, бізнес і держслужба

Але була й інша сторона медалі: Геннадій Леонідович був, що називається, «важким» підлітком, тому першу свою роботу вона знайшов у 16 років завдяки так званій «кімнаті міліції». За короткий період він змінив кілька професій – від робітника на заводі до директора декількох підприємств.

В кінці 1990-х – початку 2000-х Гуфман працював економістом, начальником відділу матеріально-технічного забезпечення і збуту на заводі, потім був менеджером спільного українсько – німецького підприємства «Диксико ЛТД», а пізніше став комерційним директором підприємства «Техінвест».

Згідно з даними платформи «YouControl», Гуфман є власником і бенефіціаром низки підприємств. У їх числі — товариство з обмеженою відповідальністю «Нікопольський кранобудівний завод». Це найбільший виробник вантажопідйомного обладнання в колишньому СРСР та в незалежній Україні.

До слова, у 2011 році цей завод був визнаний банкрутом внаслідок боргів перед кількома приватними підприємствами – «Даор» і «Анта». Сума заборгованості заводу перед «Даором» склала понад 180 000 гривень. Тоді ж був призначений керуючий заводу – ним став Олександр Єрмак.

Цікавий той факт, що на сайті «YouControl» існує два підприємства з однаковим ім’ям — ТОВ «Торговий дім ” Нікопольський кранобудівний завод», яке позначено як банкрут, а також власне ТОВ «Нікопольський кранобудівний завод», статус якого визначено як «Не перебуває у стані ліквідації». Засновником цих підприємств є все той же Гуфман.

У 2009 році в житті Гуфмана стався несподіваний поворот: він став депутатом міської ради Дніпропетровська. Паралельно він став відповідати за майнові права і роботу з нерухомістю, зайнявши місце директора відповідного комунального підприємства. Трохи пізніше він очолив комісію міської ради з питань комунальної власності. Проте до цих пір немає відповіді на питання – що сприяло його успіху? Особисті якості? Авторитет? Або підтримка з боку Партії Регіонів, від якої він балотувався в міську раду?

Перебуваючи на цій посаді, Гуфман переклав з комунальної у приватну власність 96 об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких склала майже 43 000 000 гривень. Офіційно ці приміщення належали комунальному підприємству Гуфмана, поки в 2012 році їх не передали на баланс комунального підприємства «Спеціалізований ремонтно-будівельний ділянку» (СРСУ). Фактичним одним із власників приміщень виявилося ТОВ «Соляріс», операції з якими оформила Яна Гуфман, його дружина і за сумісництвом – юрист.

Причиною передачі приміщень стало рішення Господарського суду Дніпропетровської області, згідно з яким СРСУ було визнано банкрутом. За даними деяких ЗМІ, він нібито заборгувала кредиторам з числа приватних компаній майже 67 000 000 гривень, а розплатитися було нічим, тому вирішили віддати борги не грошима, а приміщеннями.

Автор: Газета «Лица»

Природно, ця історія не могла залишитися непоміченою – міська мерія розірвала кабальний договір з новими власниками і повернула частину об’єктів у власність громади Дніпра. Що стосується самого Гуфмана, то у вересні 2013 року він був звільнений з посади голови комісії. Тим не менш, Геннадій Леонідович не визнав звинувачень на свою адресу і вважає, що рішення про продаж об’єктів приватним компаніям було правильним, оскільки «комунальні підприємства заборгували перед Пенсійним фондом, а люди не отримували зарплати».

Конфлікт з Корбаном. Вілкул та Рабинович

Геннадій Гуфман прийшов у політику завдяки заступництву з боку Олександра Вілкула, екс – голови Дніпропетровської ОДА, першого віце – прем’єра в уряді Миколи Азарова, народного депутата спочатку Партії Регіонів, а потім – «Опозиційного блоку». Їм приписують ще одну не менш відому махінацію з державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Облоги» (НИТКИ). Це підприємство займається виготовленням стволів для систем залпового вогню «Смерч» і «Град».

Протягом 3 років (2012 – 2015 рр..) люди Вілкула та Гуфмана вивели з власності підприємства дві будівлі виробничих приміщень державного підприємства, пристосувавши їх під комплекси «громадського харчування» та «спортивно — оздоровчий».

Про це красномовно говорять документи Агентства України з питань госиммущества.

І знову не обійшлося без участі подружжя Геннадія Леонідовича – завдяки їй, ці два приміщення купила фірма «Інвест — Груп». Орієнтовна сума операції тоді склала близько 5 з половиною мільйонів гривень, тоді як ринкова вартість цих об’єктів нерухомості склала близько 30 000 000 гривень.

Одним з засновників цієї фірми є Євген Ліфшиц, бізнес – партнер Гуфмана, за сумісництвом – власник відомого будівлі Товариства Червоного Хреста, яке раніше входило до реєстру об’єктів культурної спадщини Дніпра. У листопаді 2018 року депутати міської ради Дніпра своїм рішенням дозволили Лифшицу пустити унікальна будівля під знос. На його місці зараз будується житловий комплекс «Женева» і вже оголошено про продаж квартир.

На початку 2015 року спалахнув конфлікт між «КРОПОМ» та «Опозиційним блоком», причиною якого став переділ власності. Однак у жовтні того ж 2015 року один з основних опонентів Гуфмана – Геннадій Корбан – був затриманий у себе вдома співробітниками СБУ. Гуфману вдалося вийти «сухим з води», однак він зник з публічної політики на деякий час і повернувся лише в 2018 році.

Громадська діяльність і благодійність: на що живе і чим займається Гуфман.

Як ми вже повідомляли раніше, в 2018 році він повернувся в політику, на цей раз в якості голови дніпровської міської організації партії «Опозиційна Платформа — За Життя» (лідери – Вадим Рабинович і Віктор Медведчук). Не дивно, що ця партія має спільний електорат і близька за поглядами до «Опозиційного блоку» — адже обидві політичні сили з’явилися на уламках Партії Регіонів.

Починаючи з літа 2018 року ім’я Гуфмана знову стало на слуху в Дніпрі. Потрібно відзначити, що з цього часу багато засобів масової інформації Дніпра згадують Геннадія Леонідовича в позитивному ключі. За його ініціативи, у місті відбулися пам’ятна акція «Дякуємо За Життя» (в честь 75-ї річниці визволення України від нацистів), спортивні заходи «Дворові ігри» (проходять кожен рік на різних масивах Дніпра для дорослих і дітей), молодіжний квест «ЗА_ЖИгай», де молоді люди мали можливість виграти «iPhone X» і інші гаджети.

Також за ініціативи громадської організації «Народне партнерство», засновником і головою якої є все той же Гуфман в Дніпрі проводиться щорічний конкурс «Міські квіти». Суть його зводиться до наступного: городяни повинні два рази на місяць фотографувати квітучі клумби біля своїх будинків і надсилати фотографії в групу заходи «Міські квіти» у Facebook. Далі організатори обирали трьох переможців і нагороджували їх призами у вигляді нових саджанців.

І це – далеко не повний список проектів Гуфмана, реалізуючи які він не просто намагається відбілити свою репутацію після гучної історії з об’єктами нерухомості, а активно працює на розкручування позитивного іміджу в очах виборців (як свого, так і партії, куди входить одіозний кум Путіна Медведчук). Цікавий той факт, що більша частина проектів була реалізована на житловому масиві Тополя, де власне кажучи і пройшло дитинство екс – депутата міської ради Дніпра.

«Прозорість» декларацій: на що живе сім’я Гуфманов

Перефразовуючи фразу з культового фільму «Діамантова рука», Гуфмана можна назвати «людиною контрастів». Дійсно, його ім’я і репутація цього – далеко неоднозначні і викликають дискусію в Дніпрі.

І все ж, мало хто знає відповідь на питання: на які кошти живе сім’я Гуфмана? Згідно з даними газети «Лица», в 2013 році Геннадій Леонідович заробив майже 130 000 гривень при зарплаті в 18 000. Увагу привертає той факт, що в декларації за 2013 рік були вказані всі члени сім’ї Гуфмана – він сам, дружина Яна і четверо дітей, тоді як у 2011 році екс – депутат задекларував тільки себе і дружину.

Крім того, в тому ж році він відкрив банківський кредит в розмірі 120 000 гривень, що рівнозначно його доходами. Гуфману належить квартира площею 467,6 кв. м, два гаража площею 29,1 і 23,3 кв. м, а також автомобіль Lexus RX-300 2002 року випуску. Його дружина в тій же декларації вказала дві квартири в 52,4 і 115,8 кв. м і два автомобілі марки Mazda 3 і Lexus GX-470.

Але скільки ж задекларував Гуфман в 2012, 2014 і 2015 році? З метою з’ясувати це, ми звернулися з запитом до міської ради Дніпра, а також Національне агентство з питань протидії корупції, проте в обох випадках нам прийшла відмова в задоволенні запиту.

Причому, в міській раді Дніпра причину відмови пояснили наступним чином «Геннадій Гуфман не є діючим депутатом міської ради Дніпра, отже, ми не уповноважені давати коментарі з цього приводу».

А ось яку відповідь ми отримали від НАЗК:

Також нам поки невідомо, звідки беруться гроші на реалізацію благодійних проектів і в яку суму вони йому обходяться. Сам Гуфман в численних інтерв’ю журналістам замовчує свої витрати на благодійність.

Євген Устименко для DNEPR.INFO