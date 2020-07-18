Маша Ефросинина поделилась секретами красоты

Маша Ефросинина недавно попала под шквал критики. Известную телеведущую обвинили в том, что она увлеклась пластикой и растеряла свою былую индивидуальность. 41-летняя знаменитость некоторое время терпела нападки хейтеров, но недавно решила все же показать, как «делает» красоту.

Ведущая в instagram-stories даже познакомила подписчиков со своим «пластическим хирургом» и показала фото «до» и «после».

А все дело в одном фото, где Маша запечатлена с ярким макияжем. Ведущая показала снимок и массу комментариев к нему, вроде «Так ты вся сделанная?». Нашлись среди комментаторов и «пластические хирурги», которые наметанным глазом увидели все «процедуры».

Ведущая поделилась секретами своей «пластики», которая заключается в правильном уходе и с умом подобранной косметике. А «хирургом» Ефросининой оказалась девушка-визажист, которой Маша доверяет свое лицо.

«Много людей писало, что я потеряла индивидуальность. Поэтому, друзья, настал тот момент, когда пора признаться вам, что это пластика. И прямо сейчас я готова познакомить вас со своим пластическим хирургом, — с улыбкой сказала Маша.

После этого она переместила камеру так, чтобы в кадр попала визажист телеведущей.

Маша без макияжа со своим визажистом (скрин: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина говорит, что макияж — только одна из составляющих процесса перевоплощения. Для удачного фото нужны еще фильтр, свет, ракурс.

Потом знаменитость показала, как выглядит после всех процедур. И финальный результат стал очень похож именно на тот снимок, который и вызвал у фолловеров подозрение в пластике.

«Пластика без боли за полтора часа», — подписала фото Ефросинина.