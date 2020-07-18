Спрогнозовано кількість безробітних у Росії до кінця року

Загальне число безробітних у РФ, збільшилася до початку літа до 10 млн людей з-за обмежень, введених за пандемії коронавирусной інфекції COVID-19, не зміниться протягом року. Такий прогноз зробив засновник сервісу з пошуку роботи Superjob.ru Олексій Захаров.

На його погляд, «зростання реального безробіття чекати не варто». «У найближчий рік безробіття буде коливатися навколо цифри 10 млн осіб», — цитує «Інтерфакс» експерта.

У той же час він очікує зростання зареєстрованого безробіття з початку осені. «Що стосується зареєстрованих безробітних, то їх чисельність продовжить рости. Думаю, у вересні ми побачимо додаткове зростання зареєстрованого безробіття», — прогнозує Він.

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив на нараді, що в центрах зайнятості по всій країні зареєстровано 3 млн осіб. За його словами, безробіття ще залишається високою, а на ринку зберігаються складності.

У минулий понеділок перший віце-прем’єр РФ Андрій Білоусов озвучив попередню оцінку, згідно з якою рівень безробіття в Росії в червні склав 6,3%. «У червні, зараз цифр ще немає, вони повинні з’явитися найближчим часом, але, за оцінкою, рівень безробіття складе 6,3%», — зазначив перший заступник голови уряду.

При цьому, зі свого боку, Путін додав тоді, що владі вдалося не допустити «вибухового, як в деяких країнах, драматичного зростання безробіття».

Раніше, 17 червня, глава Мінпраці Антон Котяков заявив, що російський ринок праці пройшов пік пандемії. «В цілому на сьогоднішній день ринок праці в Російській Федерації пройшов пік пандемії значно краще, ніж у цілому ряді країн», — підкреслив міністр.

Пізніше були оприлюднені дані Росстату, згідно з яким загальний рівень безробіття в Росії в травні виріс до 6,1% після 5,8% у квітні і склав 4,5 млн осіб. Це максимальне значення з березня 2012 року (тоді рівень безробіття склав 6,3%).

У квітні 2020 року, за підрахунками відомства, безробітними по методології МОП класифікувалися 4,3 млн осіб у віці 15 років і старше.

2 липня прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін повідомив, що російський уряд виділить 4 млрд рублів на створення тимчасових робочих місць у регіонах. За його словами, влада приділяє підвищену увагу «підтримки безробітних і людей, що опинилися на межі звільнення». «Сьогодні уряд виділить понад 4 млрд рублів на створення тимчасових робочих місць. Ці кошти ми спрямуємо регіонам на часткове відшкодування витрат за оплату праці працівників», — зазначив Мішустін.

Як зазначив прем’єр, «громадянам, які звернулися до служби зайнятості, а також безробітним запропонують працевлаштування в будівництві, агропромисловому комплексі або на транспорті, в ЖКГ, на благоустрій територій, а також у соціальних службах по догляду за літніми людьми».

«Крім того, на підприємствах, де працівників перевели в режим неповної зайнятості, можливо буде організувати для них додаткову тимчасову роботу. Такі заходи дозволять тимчасово працевлаштувати понад 80 тисяч осіб, — оцінив глава уряду.

Додамо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19.

2 червня Мішустін представив главі держави загальнонаціональний план по відновленню російської економіки в 2020-2021 роках, повідомивши, зокрема, що вартість нацплану складе близько 5 трлн рублів. 19 червня президенту був спрямований доопрацьований проект нацплану.

2 липня заступник міністра фінансів РФ Володимир Количев уточнив, що загальна вартість заходів (антикризовий пакет), спрямованих на боротьбу з поширенням коронавирусной інфекцією в Росії і пом’якшення економічних наслідків від введених обмежень, оцінюється в суму близько 4 трлн рублів. За його словами, основний фокус бюджетних заходів був зроблений на кількох напрямках: зміцнення системи охорони здоров’я, підтримка громадян і бізнесу, балансування регіональних бюджетів.