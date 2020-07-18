Кот воровал одежду у хозяйки

Домовладелица из Нового Орлеана (Луизиана, США) начала замечать, что на её крыльце валяется бесхозная одежда — в основном, носки и нижнее бельё.

Хизер Барди пугалась этих находок, ведь женщина предполагала, что в округе орудует грабитель, который, то и дело в спешке покидая места преступления, роняет или намеренно выбрасывает то, что для него не представляет особой ценности.

Женщина и её супруг даже обратились в полицию, но вскоре им стало очень стыдно, ведь выяснилось, что хотя грабитель и вправду существовал, наказать его по всей строгости закона вряд ли получится.

Негодяем, ворующим соседские вещи, оказался кот супругов по кличке Адмирал Галактикат. Хизер рада уже хотя бы тому, что деяния любимца сняла камера видеонаблюдения — теперь у женщины имеются доказательства того, что она не причастна к грабежам.

Всю одежду, сложенную котом на крыльце, домовладелица постирала, а потом с помощью интернета дала для соседей объявление, предложив им опознать свою собственность и прийти за ней. Конечно, Хизер также не забыла извиниться перед всеми, кто стал жертвой её непослушного питомца.

u-news.com.ua