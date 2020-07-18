Ніж росіянам може бути корисно торжество “силового лобі”

Парадоксальним чином, зараз більшості російських громадян вигідно, щоб режим «наїхав» на наші свободи як можна швидше.

Адже його сила виключно в політиці «розмазування каші по тарілці», що дозволяє політичним менеджерам грати на фантазіях і соціальних надіях населення.

Перехід в режим політичної визначеності, що почався з конституційної кризи, не тільки став однією з причин десакралізації образу Путіна, але і змусив еліти задуматися про своє політичне майбутнє. Стагнація з перспективою деградації державної системи нікого не надихає.

Як тільки в Кремлі зважаться, нарешті, на активні дії в стилі реальних авторитарних режимів, в той же момент «прокинуться» контреліти і почне формуватися політична опозиція сучасного типу.

Я переконаний в тому, що радикальні зміни відбудуться всередині системи влади і силами самого істеблішменту. Саме тому тимчасове торжество «силового лобі» є ресурсом для політичних реформ, які буде здійснювати вже нова влада. А поки контреліти не відчувають, що чорні воронки вже їдуть по їхні душі, вони не вийдуть зі сплячки.

Чому режим тягне з переходом на силові сценарії? Справа в особистісних особливостях Путіна, якому важливо виглядати пристойно в очах світової і вітчизняної публіки. Хлопці з його кола не страждають подібними комплексами. Але вони бояться фантомів майдану і підштовхують президента до більш рішучих вчинків.

Якщо їм вдасться нав’язати Путіну власні страхи, тоді ми побачимо позитивні зміни вже в найближчі 5 років. Як у Чилі в кінці правління Піночета.