Повінь – зміна системи

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Ніж росіянам може бути корисно торжество “силового лобі”

18.07.2020

Чем россиянам может быть полезно торжество "силового лобби"

Парадоксальним чином, зараз більшості російських громадян вигідно, щоб режим «наїхав» на наші свободи як можна швидше.
Адже його сила виключно в політиці «розмазування каші по тарілці», що дозволяє політичним менеджерам грати на фантазіях і соціальних надіях населення.

Перехід в режим політичної визначеності, що почався з конституційної кризи, не тільки став однією з причин десакралізації образу Путіна, але і змусив еліти задуматися про своє політичне майбутнє. Стагнація з перспективою деградації державної системи нікого не надихає.

Як тільки в Кремлі зважаться, нарешті, на активні дії в стилі реальних авторитарних режимів, в той же момент «прокинуться» контреліти і почне формуватися політична опозиція сучасного типу.

 

Я переконаний в тому, що радикальні зміни відбудуться всередині системи влади і силами самого істеблішменту. Саме тому тимчасове торжество «силового лобі» є ресурсом для політичних реформ, які буде здійснювати вже нова влада. А поки контреліти не відчувають, що чорні воронки вже їдуть по їхні душі, вони не вийдуть зі сплячки.

Чому режим тягне з переходом на силові сценарії? Справа в особистісних особливостях Путіна, якому важливо виглядати пристойно в очах світової і вітчизняної публіки. Хлопці з його кола не страждають подібними комплексами. Але вони бояться фантомів майдану і підштовхують президента до більш рішучих вчинків.

Якщо їм вдасться нав’язати Путіну власні страхи, тоді ми побачимо позитивні зміни вже в найближчі 5 років. Як у Чилі в кінці правління Піночета.

 

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