У Києві біля входу в метро прогримів вибух

Одна людина постраждала під час вибуху невідомого предмета біля входу на станцію метро Шулявська.

У Києві біля станції метро Шулявська увечері в п’ятницю, 17 липня, стався вибух невідомого предмета, постраждала людина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Сьогодні в 20:10 по спецлінії 102 надійшла інформація про те, що на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро Шулявська стався вибух. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб”, – йдеться в повідомленні.

На місці події попередньо встановлено, що вибух стався в урні. В результаті один чоловік отримав тілесні ушкодження, він госпіталізований до лікарняного закладу. Особа потерпілого встановлюється.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять необхідні першочергові слідчі дії і встановлюють усі обставини.

Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено. Зібрані відомості за даним фактом зареєстровані в Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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