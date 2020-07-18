Про прямі вибори в Росії можна буде забути

Я обома руками за прямі вибори — завжди був і (напевно) буду.

Але якщо ви почитаєте нову редакцію Конституції, то побачите, що там тепер прописані підстави для повної відміни виборів голів.

По-перше, прописано право органів держвлади брати участь у призначенні посадових осіб МСУ.

По-друге, передбачається, що система управління в столицях суб’єктів може встановлюватися федеральним законом.

Ризикну припустити, що приблизно протягом року нам выкатят новий закон про МСУ (або кардинально перепишуть діючий). Після цього про прямі вибори можна буде забути.

А поки цей закон не приймуть, всі ініціативи про прямі вибори будуть відхилятися під тим приводом, що «давайте не будемо поспішати і дочекаємося змін у федеральному законодавстві».

Це все сумно і сумно, але краще все це розуміти вже зараз, щоб потім було менше розчарувань.