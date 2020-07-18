В Україні завершилося ЗНО, — Міносвіти

У п’ятницю, 17 липня, в Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

«Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії — останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 — здавали 10 880 чоловік, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих», — сказано в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що до тестування не допустили 3-х учасників. Також зазначили, що дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

«Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО з хімії будуть визначені 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня», — йдеться в повідомленні.

Також у Міносвіти підкреслили, що ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії тестування з хімії з причин, не залежних від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію згідно інструкції розміщеної на сайті УЦОЯО.

Основна сесія ЗНО в 2020 році почалася 25 червня і проходило в безпечних умовах. Кількість учнів, які взяли участь у тестуванні основної сесії ЗНО: математика — 152 180, українська мова та література — 275 081, фізика — 22 284, іноземні мови — 2 277 (іспанська, німецька, французька) і 105 157 (англійська), історія України — 178 714, біологія — 74 460, географія — 92 962.

«Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня», — додали у відомстві.