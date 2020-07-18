Російські зброярі копіюють український досвід бронеавтомобілів

Я неодноразово відзначав у своїх матеріалах, що російський ВПК регулярно копіює ідеї українських зброярів, у питаннях удосконалення або створення нових зразків озброєнь

Маючи значну перевагу у фінансуванні і більш широку технічну базу, російські підприємства прагнуть створити подібності українських озброєнь.

Наприклад, у 2014 році українські БТР-4 були розкритиковані російськими «експертами» за розміщення захисних противокумулятивных решіток. Але в даний час їх вже можна побачити і на російських Т-90 «Прорив» і БТР-82АТ. Не так давно українська модифікація Мить-29МУ2, розроблена для застосування керованих бомб і ракет класу «повітря-поверхня», стала причиною для насмішок російських псевдоекспертів, але в даний час Росія займається аналогічною модифікацією у себе!

А буквально в минулому році, на Міжнародному військово-морському салоні МВМС-2019 в Санкт-Петербурзі був представлений берегової противокорабельный ракетний комплекс «Рубіж-МЕ», концепція якого один в один схожа з українським ПКРК «Нептун».

Але це все лише аперитив перед основним блюдом, яким є проведена нещодавно презентація російської бронемашини «Стріла», виробництва ТОВ «Військово-промислова компанія».

Так, голова ТОВ «ВПК» Олександр Красовицький нещодавно з гордістю і придихом заявив, що російські війська отримають легку броньовану машину «Стріла», масою всього 4,7 тонни, але володіє балістичної захистом від АК-74, АКМ і СВД. Максимальна швидкість по шосе у цього автомобіля складе 155 кілометрів на годину.

І ось як в даному моменті не відзначити, що російська «Стріла», практично в два рази легше, ніж серійний «Тигр», це не що інше, як спроба зайняти нішу автомобілів даного класу, яку вже давно випробувала Україна своїми KRAZ Cobra і KRAZ Cougar.

Російські зброярі наполегливо не приділяли уваги легким бронеавтомобилям в своїх військах, сконцентрувавшись на виробництві «Тигрів» і «Рисей» (Iveco LMV), маса яких стартує з 6 тонн.

До того ж, з’ясувалося віднедавна, що російські бронеавтомобілі не зовсім пристосовані до перевезення на російських же перспективних транспортниках Іл-112.

Те, що сам по собі літак технічно і технологічно вкрай дефективний, було відомо давно. А ось той факт, що він не пристосований до перевезення російських бронеавтомобілів – стало відомо порівняно недавно.

Наприклад, гранична вантажопідйомність Іл-112 5 тон не тільки не відповідає мінімальній масі бронеавтомобілі «Тигр» (5,3-7 тонн в залежності від комплектації) або «Рись» (6,5 тонн), але і їх габбаритам. Адже по ширині «Тигр» становить 2,2 м, у той час як отвір рампи Іл-112 – 2,4 м. А менша по ширині «Рись», 2 метри, не підходить по масі.

Таким чином, Росія виходить на стежку створення легких броньованих автомобілів з явною оглядкою на український досвід у вигляді KRAZ Cobra і KRAZ Cougar. Що тут скажеш, відсутність далекоглядності і раціонального підходу до формування технічної складової збройних сил в черговий раз змусили росіян звертати увагу на те, як у кого-то. А самі, в той же самий час, продовжуючи виснажувати дістався у спадок радянський зачепив і топчуться на «величному місці.