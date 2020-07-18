Путіну нічого запропонувати росіянам, крім захопленого Криму – Портніков

Червень 2009 року. Російський прем’єр Володимир Путін з’являється в Пікальово, жителі якого перекрили федеральну трасу, вимагаючи виплатити зарплати.

Путін жорстко розмовляє з місцевим начальством і олігархом Дерипаскою і демонструє країні, як потрібно вирішувати проблеми. Звичайно, це постановочний популізм – але працює. Люди бачать, як цар захищає їх інтереси і гнобить олігархів з чиновниками.

Через 11 років Хабаровський край – в пікети й протести з-за арешту губернатора. Але Путін не поїде в Хабаровськ, немає. Він знову поїде в Крим. Він вирушає у Крим при кожному зручному і незручному випадку. І нова поїздка, перша після його багатомісячної самоізоляції, повинна ще раз нагадати, що Путіну нічого запропонувати своїм співвітчизникам, крім Криму.

А що, власне, ще? Пандемія триває – і про це намагаються не говорити тільки тому, що потрібно проводити референдуми та ходи. Економіка валиться – і мало кому зрозуміло, що будуть робити владі, коли закінчаться накопичення. Санкції не скасовуються – хоч в Кремлі і розраховували, що рано чи пізно Захід здасться. Людям жити все важче – і те, що на Далекому Сході вони готові захищати місцеву владу і виступати проти Путіна, мало б насторожити «переможця при Пикалеве».

Але йому все це не цікаво. Йому цікаво в Криму – там він почуває себе князем Володимиром, збирачем земель, покровителем Херсонеса, отсель загрожувати ми будемо шведові, тобто турку, тобто американцеві. І він хоче втягнути в цю нісенітницю всю країну, якої він зовсім не знає – так і ніколи не знав – як керувати. Тому що розкидатися нафтодоларами – це одне, а ось керувати без них – це зовсім інше.

Путін, як та кримська бабка, витратив весь потенціал Росії на відкати та захоплення, а тепер, коли літо наближається до кінця, все ніяк не може відмовитися від свого самовдоволеного танцю. У Керчі він знову буде робити значні очі, його соратники стануть нагадувати, що скоро посадять весь світ за невизнання Криму, а жителі самого півострова почують від заїжджого барина медведєвська «грошей немає, але ви тримайтеся» в путінській інтерпретації.

Але жодної відповіді на питання, як вирішувати реальні проблеми, що накопичилися в Росії, ми не почуємо. Тому що для Путіна реальна проблема – це коли проводити парад. І скасовувати хода «Безсмертного полку» – ось проблема з проблем, як же без полку-то! І яке ще божевілля вписати в нові послеконституционные закони, кого ще посадити – ось це дуже важливо.

А епідемія, економіка, Хабаровськ – це ніякі не проблеми. Це підступи Держдепу. А щоб цього не було, треба ще якісь кораблі в Керчі закласти – ” отсель грозить мы будем. Коло замкнулося. Ніякого Хабаровська в цьому путінському колі немає.

І Росії, втім, теж.