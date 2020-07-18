Біржовий курс долара піднявся вище 72 рублів

Російська нацвалюта в ході вечірніх торгів на Московській біржі не припиняє слабшати до долара США і євро, причому курс американської валюти вперше з 7 липня перевищив 72 рубля.

Станом на 18:34 мск курс долара розрахунками «на завтра» піднявся майже на 34 копійок до 71,8675 рубля (раніше в ході сесії долав рубіж у 72 рубля). Курс євро до цього часу додав 66 копійок і досяг 82,15 рубля (ще вдень у п’ятницю вперше з 4 травня перевищив 82 рубля), свідчать дані біржі.

Російська гривня слабшає на тлі негативної динаміки нафтового ринку, причому до вечора падіння нафтових котирувань посилилося на тлі побоювань з приводу можливого впливу триваючого поширення коронавіруса в світі на попит.

Так, станом на 17:45 за київським часом вересневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подешевшали на $0,38 до $42,99 за барель, серпневі ф’ючерси на західно-техаський сорт WTI — на $0,29 до $40,46 млрд за барель, повідомляє «Фінмаркет».

Як констатує начальник відділу аналізу банків та грошового ринку ІК «ВЕЛЕС Капітал» Юрій Кравченко, «в п’ятницю рубль продовжував слабшати проти долара і євро». «Крім слабкого апетиту до ризику на глобальних ринках, чинниками тиску на вітчизняну валюту виступають корекція нафтових цін і зберігається санкційна риторика проти РФ. Зокрема, напередодні глава МЗС Великобританії оголосив про спроби втручання РФ у британські вибори в 2019 році, а в п’ятницю з’явилася інформація про підготовлювані санкції Німеччини проти РФ у зв’язку з кібератакою на Бундестаг в 2015 році», — йдеться в огляді експерта.

Нагадаємо також, що російська нацвалюта з початку нинішнього року суттєво знецінилася щодо долара та євро. Потужний тиск на рубль надали загальна паніка на фінансових ринках з-за стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 і побоювань з приводу її впливу на глобальну економіку, а також обвал цін на нафту.

Так, сильна девальвація російської нацвалюти сталася 7 березня на міжнародному ринку Forex, після того як днем раніше розвалилася угода ОПЕК+, — країни альянсу не змогли домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на більш тривалий період (з 1 квітня 2020 року). Після цього, 9 березня 2020 року, на фінансових та нафтовому ринках стався «чорний понеділок», а 18 березня ринок охопила «чорна середа» з черговим падінням нафтових котирувань, — російська нацвалюта в ході торгів на Московській біржі оновила (на той момент) антирекорди до долара і євро з лютого 2016 року, — 81 і 88 рублів відповідно.

Додамо, що реальний ефективний курс рубля (з урахуванням інфляції) за червень 2020 року зріс на 2,9% до іноземних валют щодо попереднього місяця. При цьому реальний курс рубля до долара піднявся за цей період на 5,2%, до євро — на 1,7%. Однак за перші 6 місяців поточного року реальний ефективний курс рубля знизився на 5%.