В Україну увірвуться дощі з грозами та шквалами

У суботу, 18 липня, погода в Україні буде переважно суха і тепла, проте в деяких регіонах прогнозуються опади.

За даними Українського гідрометцентру, дощі з грозами очікуються на заході країни.

Так, 18 липня у західних областях, вночі в Донецькій і Луганській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі.

Температура повітря вдень на заході досягне 24 градусів, вночі до 15 тепла.

Найспекотніше буде на півдні – до +30 вдень, вночі до 17 тепла. У північних областях +28 вдень, вночі від 15 до 17 тепла.

На сході країни вдень температура підніметься до 28 градусів, вночі – до +17.

У Києві В суботу вдень 26-28 тепла, вночі +15+17, без опадів.

Прогноз погоди на 18 липня. Укргідрометцентр