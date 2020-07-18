Захворілу коронавірусом зірку Боллівуду госпіталізували

Відома індійська актриса, «Міс світу-1994» Айшварія Рай та її дочка Аарадья терміново доставлені в лікарню Нанавати в Мумбаї з COVID-19.

Про це повідомляє видання ANI. За словами інсайдерів, у знаменитості і її дочки діагностували коронавірус ще 12 липня, але оскільки ніяких симптомів не проявлялося, лікарі дозволили їм лікуватися вдома. Однак 19 липня Айшварії і Аарадьи стало погано і обох довелося госпіталізувати: у них почалася задишка.

Айшварія Рай з дочкою і чоловіком (Instagram Айшварії Рай)

Відзначається, що в тій же лікарні вже тиждень перебувають родичі Айшварії – чоловік Абхішек Баччан і свекор Амітабх.