Легалізація видобутку бурштину: у Рівненській області на аукціоні вперше продали дозволи

У п’ятому ятницю, 17 липня, у Рівненській області відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами з видобутку бурштину.

Про це заявив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook, пише “ТСН”.

За його словами, дві ділянки 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті “Прозоро” ще в червні.

“Вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат перебільшив усі наші сподівання. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше”, – написавши Коваль.

Загалом, за інформацією очільника Рівненщини, доля в першому аукціоні взяли 4 фірми, а в іншому – 6.

“Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подалі видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально”, – зазначив Віталій Коваль.