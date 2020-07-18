У Києві під час вибуху біля метро постраждали чотири людини

У Києві під час вибуху на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро Шулявська постраждали чотири людини.

Про це повідомляє столичне управління Нацполиции в суботу, 18 липня.

“На місці події попередньо встановлено, що вибух стався в урні… Тілесні ушкодження отримали чотири людини. 22-річного студента з місця пригоди госпіталізували. Інші троє постраждалих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження та надання допомоги вони були відпущені”, – йдеться в повідомленні.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції відкрив кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України).