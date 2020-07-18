Достойная альтернатива новому автомобилю: топ-10 лучших б/у машин

В перечень вошли только лучшие транспортные средства.

Американский портал Autotrader обнародовал перечень самых лучших транспортных средств, бывших в употреблении. Эксперты говорят, что эти машины являются «идеальной альтернативой» новому автомобилю, передает minfin.com.ua.

Отмечается, что автомобили размещены в алфавитном порядке.

Audi Q7

Новый или подержанный, это один из самых совершенных внедорожников в мире, убеждены эксперты. Но нужно обращать внимание на год выпуска – лучше приобрести версии 2017-2019 гг.

Chrysler Pacifica

Совершенно новый и очень роскошный минивэн для 2017 модельного года – Chrysler Pacifica. Редакторы Autotrader назвали его «лучшим минивэном на рынке» (если год выпуска – 2017 и позже).

Chevrolet Malibu

Известный седан был полностью обновлен в 2016 году, за что заслужил название «одного из самых красивых автомобилей в своем классе». Предпочтение лучше отдать модели 2016 года или новее.

Ford F-Series Pickup

F-150, а также F-250 неизменно входят в тройку лидеров, когда речь идет о самых популярных автомобилях на маркетплейсе. Кроме того, эти пикапы Ford, как правило, являются самыми продаваемыми автомобилями в США из года в год. Но лучше обратить внимание на версии не старее 2015–2017 годов.

Honda Accord Hybrid

Модели 2013–2017 годов являются лучшими с точки зрения стоимости, функциональности и стиля. Если нужен гибридный седан, который удобен, быстр, надежен и привлекателен, то стоит обратить внимание на гибрид Accord 2015 года или новее.

Hyundai Sonata

Hyundai тихо завоевал звездную репутацию благодаря великолепным автомобилям, таким как Sonata и Elantra, а также внедорожникам Santa Fe и Tucson. Тем, кто ищет седаны, стоит присмотреться к Sonata 2018 года или новее.

Nissan Rogue

Nissan Rogue получит серьезное обновление к 2021 году, но предыдущая версия – очень хороший маленький внедорожник. По размеру он похож на другие компактные внедорожники, такие как Honda CR-V. При осмотре интерьера Rogue можно прийти к выводу, что Nissan предлагает продукт премиум-класса по обычной цене, считают на Autotrader. Эксперты рекомендуют искать модель 2015 или 2016 года для лучшего соотношения комфорта и цены.

Porsche Macan

Когда впервые появился Porsche Cayenne, энтузиасты, которые не могли вынести мысли о внедорожнике, носящем герб Porsche, переживали множество потрясений. По прошествии десятилетия стало очевидно, что Cayenne опередил свое время. Компактный кроссовер Porsche Macan, вероятно, является самым доступным четырехдверным Porsche, который можно найти на рынке. Редакторы Autotrader остановили свой выбор на Macan 2016-2018 гг. из-за их привлекательной цены и функций безопасности.

Toyota Highlander

Легендарная надежность Toyota в сочетании с комфортным трехрядным внедорожником – это в двух словах о Toyota Highlander. Лучше всего выбирать, начиная с 2015-го или более новую версию – они предлагают самые современные удобства.

Volkswagen Golf GTI

GTI всегда был больше ориентирован на общее совершенство, чем на потрясающее ускорение. Но благодаря новому двигателю под капотом для модели 2015 года Mk7 может развить серьезную скорость. Он похож на компактный внедорожник за исключением того, что GTI намного спортивнее. Одно из преимуществ GTI по сравнению с Volkswagen Golf – это гораздо более крупный 8-дюймовый сенсорный экран, который наклоняется к водителю для удобства использования.