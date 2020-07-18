Росстат повідомив про рекордне падіння реальних доходів населення

Зниження реальних доходів населення РФ в II кварталі 2020 року склало 8% в річному порівнянні після зростання за уточненими даними на 1,2% в I кварталі 2020 року (до цього оцінювався спад на 0,2% в I кварталі). Про це йдеться в матеріалах Росстату.

Таким чином, уточнює «Інтерфакс», реальні наявні доходи населення РФ в II кварталі пережили найглибше падіння у квартальній динаміці з кінця 1990-х.

Зараз дані статистичного відомства на сайті доступні лише починаючи з 2008 року. За цей період такого глибокого падіння не було. Максимальний спад був у IV кварталі 2008 року — на 6,1% в річному вираженні, а також в IV кварталі 2016 року і III кварталі 2015 року — на 5,6%. У період 2000-2008 рр. доходи населення стабільно додавали на тлі високих темпів економічного зростання та зростаючих витрат бюджету.

Востаннє доходи падали сильніше в 1999 році — тоді за підсумками року падіння перевищило 10%.

За даними Росстату, середній дохід росіян склав 32 854 тис. руб. При цьому реальні зарплати показали зростання в травні на 1%, з початку року — на 3,4%.

У I кварталі 2020 року близько 18,6 млн чоловік мали дохід нижче прожиткового мінімуму. Розмір прожиткового мінімуму в Росії на початку року склав 11 731 руб.

Як писав раніше «Комерсант», експерти вважають, що в умовах пандемії коронавіруса основний удар по доходах припаде на другу половину року. У другому кварталі вони можуть впасти на 17,5%, а за підсумками року скорочення може досягти 6,5%, що може стати рекордним зниженням з 2014 року, вважають в Інституті досліджень ВЕБ.РФ. У цей же період експерти очікують початку масових звільнень.