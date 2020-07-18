Вовк потягнув дівчинку прямо з двору приватного будинку на Луганщині: знайдені останки дитини

У четвер, 16 липня, на окупованій частині Луганської області вовк потягнув маленьку дівчинку прямо з двору приватного будинку. На наступний день виявили її останки.

Як повідомляє Telegram-канал «Луганський інсайд», в ОРЛО вовки вільно ходять по селах, але при цьому окупанти не приймають ніяких заходів. У результаті В селі Петровеньки Слов’яносербського району сталася трагедія — вовк потягнув дворічну дівчинку з двору приватного будинку. Її шукали всю ніч і вранці знайшли обгризене тіло.

Відзначається, що вовки вільно ходять і в інших селах району, а окупаційна «влади» не дозволяють їх відстріл.