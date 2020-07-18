«Не їдьте в Седово!»: на головний курорт ОРДО тепер, як у США, – лише за викликом

«Що не день, то веселіше і веселіше жити в нашому Гондурасі. Настрій у влади змінюється, як погода. Вчора до обіду пропускали всіх, а потім, мабуть, сонечко напекло і вирішили, що вистачить. Поки Моргун (Олег Моргун, колишній український міліціонер-зрадник, призначений окупантами на посаду голови Новоазовського району. — Авт.) на центральному телеканалі розповідає про вільному проїзді в Седово, на блокпосту розгортають людей назад, якщо їх немає в списках. Так що, не поспішайте їхати».

«Сьогодні на блокпосту аншлаг, але всіх хто не внесений до списків ФОП розгортають і відправляють на Безіменне, там проїзд вільний. Так що не їдьте. Інформація 100%», — такі повідомлення з’явилися 17 липня в чаті для відпочиваючих на окупованій нині частині азовського узбережжя.

Справа в тому, що 15 липня ватажок терористів «ДНР» Денис Пушлин заявив, що зняті всі обмеження на в’їзд в Новоазовський район, який був повністю закритий на карантин у зв’язку з епідемією коронавіруса. Однак, як з’ясувалося, в’їзд на територію головного курорту ОРДЛО — селища Сєдове все одно здійснюється тільки за попереднім записом.

Щоб потрапити в списки на в’їзд в Седово, потрібно зв’язатися з адміністрацією пансіонату чи знайти приватного підприємця в приватному секторі, здає кімнати відпочиваючим, який зробить вам, можна сказати, «виклик». Для цього приймаюча сторона надішле електронною поштою спеціальну форму, в якій потрібно вказати всі свої особисті дані. Ці дані будуть передані приймаючою стороною на блокпост на в’їзді в Седово, де співробітники МДБ ДНР» здійснюють пропуск в селище.

Однак, навіть опинившись в «заповітних» списки, в Седово ви можете і не потрапити. Як це працює на практиці, описав у своєму пості у Facebook пропагандист ОРДО Олександр Наумов, заступник редактора «Першого республіканського телеканалу» (відомий донеччанам як канал «Куйбишева-61»), що працює на базі захопленого бойовиками донецького обласного телебачення:

«З’їздив в Седово. Дружина знайшла флпэшницу (ФОП — фізична особа-підприємець. — Авт.). Щоб та подала документи кудись там в Новоазовську, ми передали їй свої паспортні дані та автомобільні. Після цього вони повинні були з’явитися на блокпостах. У мене з позначкою „без ночівлі“. Постів (блокпостів окупантів. — Авт.) два. Один біля зупинки „Бессарабка“. Це після танка в бік Новоазовська. Другий — в самому Сєдове, де і був раніше. На першому посту наших даних не виявилося. Потім я зрозумів, чому у них немає комп’ютерів, на столах фоліанти, за ним і звіряються. А привезли цей папірець, не привезли, можна лише сподіватися на удачу. Нам не пощастило. Служиві, досить ввічливі, мабуть, ми не перші такі, тому порадили дзвонити „господині“. Кажуть, нехай обов’язково йде в Седово на блокпост і там пояснює, скільки і куди платить податків. З чим нас і відпустили».

Заодно Наумов поділився своїми враженнями від цін в ОРДО:

«Власники готелів, м’яко кажучи, охреневшие. У «Дельмаре» (частий готель у Сєдово. — Авт.), так-так, у тому самому, де хороший пляж, тепер — капіталізм. У вихідні дні прохід на пляж 100 рублів з людини. На машині під’їхати 350, а от зі своїм наметом розміститися 500 рублів з намету (!?). Люкси, як кажуть місцеві жителі, в таких місцях 5600 грн. за номер. У добу, природно. У приватному секторі ціни нижчі. Тут за двомісний просять від 1500 рублів. Без вигод від 350 рублів. У номері, який я б назвав «келія», два ліжка і вішалка. Хочеш вентилятор, доплачуй 50 рублів на добу, холодильник загальний. Деякі «приватники» наварюють ще й на інших послугах. Одні пропонують холодильник у номері за додаткові сто рублів на добу, інші гарячий душ теж за гроші. Не хочеш платити, мийся під літнім, нагрітим сонцем. Мене особисто це выбешивает. Опції, які повинні бути включені за замовчуванням, стають додпослуги. В принципі, в цьому гадюшнику робити нічого. Тим більше з такими заморочками, як придумали «боги в погонах» чи хто там ще.

Ну, то таке. На смак і колір, як говориться…

UPD уточнення. У будні на «Дель Маре» 50 рублів, з авто 300 і не залежить, скільки там людей. Поруч пляж Парадіз, поки вхід безкоштовний»»

У численних коментарях до посту Наумова, люди пишуть, що в Седово тепер комфорт коштує дорожче, ніж в Абхазії, Криму і навіть на Канарах.