В листопаді і лютому в Україні буде новий сплеск коронавіруса — Моз

У холодний сезон — в листопаді 2020 року і лютому 2021-го — може бути новий сплеск коронавіруса. Це пов’язано з сезоном грипу.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна 24» розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що коронавірус має сезонність, тому Моз прогнозує спалах на тлі сезонної епідемії грипу.

«З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання [захворюваності — Ред.] грип. Це буде листопад, перша хвиля, і лютий, друга хвиля. Тоді у нас може статися велике зростання. Нам треба підготуватися», – сказав Ляшко.

Відео: YouTube/Shuster online