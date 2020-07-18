До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Туреччини за купівлю російських С-400

Члени Конгресу США внесли на розгляд законопроєкт, де пропонують введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських зенітних ракетних систем С-400 всупереч принципам НАТО.

Про це в неділю, 18 липня, повідомляє “Укрінформ”.

“Туреччина проігнорувала попередження членів НАТО про недопустимість угоди щодо закупівлі озброєнь у Росії та прийняла першу партію систем протиракетної оборони російського виробництва С-400. Ми маємо чітко наголосити, що не сприймаємо таких дій (з боку Туреччини, – ред), і це матиме серйозні наслідки”, – зазначив співавтор законопроєкту, конгресмен Адам Кінзінгер.