Астрономы впервые наблюдали исчезновение короны черной дыры

Астрономы во время наблюдений за черной дырой заметили необычное явление: корона, которая окружает горизонт событий, на какое-то время загадочным образом исчезла. Почему это случилось, исследователи на данный момент точно не знают, сообщает Naked science.

Вероятно, причиной таких изменений стала звезда, которая попала под влияние гравитации черной дыры. Ученые сравнивают ее с «камешком, попавшим в коробку передач»: звезда рикошетом прошла через корону, в результате все частицы, вращающиеся вокруг объекта, упали внутрь дыры. Это привело к снижению яркости объекта в десятки тысяч раз всего за год.

Необычное поведение 1ES 1927+654 – сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре одной из галактик, ученые заметили еще в 2018 году. Яркость объекта резко увеличилась примерно в 40 раз.

Благодаря пристальному вниманию к 1ES 1927+654 исследователи проследили, как объект теряет интенсивность излучения практически во всех диапазонах частот, особенно в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне. Это свидетельствовало о том, что корона черной дыры практически полностью испарилась.

Корона черной дыры исчезла не навсегда, новый диск излучающего вещества собрался вокруг объекта всего за несколько месяцев. И по силе он не уступал исчезнувшей короне.

Ученые точно не знают, что способствует появлению короны черной дыры, но считают, что это как-то связано с конфигурацией линий магнитного поля, проходящих через аккреционный диск черной дыры. По мнению астрономов, если причиной подобного скачка яркости действительно была звезда, то ее разорвало гравитационным притяжением черной дыры, а части материи разбросало по аккреционному диску. Это могло привести к временному разрыву и деформации линий магнитного поля черной дыры.

В зависимости от массы черной дыры, существует определенный радиус, внутри которого звезда наверняка будет притягиваться гравитацией черной дыры и разрушаться. А значит, линии магнитного поля, поддерживающие существование короны, должны быть в пределах этого «радиуса разрушения». Согласно расчетам, если бы звезда действительно стала причиной временного отсутствия короны вокруг сверхмассивной черной дыры 1ES 1927+654, она бы начала разрушаться в радиусе около четырех световых минут, или же 75 миллионов километров от центра черной дыры.