У Канаді визнали злочином осквернення пам’ятника СС «Галичина»

Невідомі осквернили кенотаф (надгробний пам’ятник у місці, яке не містить останків покійного) воякам 14-ї гренадерської дивізії СС «Галичина» на українському цвинтарі в канадському Оксвилле. Поліція визнала цей інцидент злочином на майже ненависті до українців в цілому або «українським членам цього культурного центру», повідомляє ТАСС.

Напис, зроблений між 19 і 21 червня, свідчила Nazi war monument («Нацистський військовий пам’ятник»). Згідно зі звітом поліції, з-за утримання графіті це злочин розслідувалася як злочин, скоєний на ґрунті ненависті.

Однак через місяць правоохоронці виступили з роз’ясненнями, що не підтримують нацистів ні в якій формі. «Ні на одному з етапів поліцейська служба регіону не виходила з того, що певною групою, проти якої було зроблено графіті, були нацисти», — наголошувалося в заяві. В даний час розслідування ще не завершено.

Дивізія СС «Галичина», що складається з українських добровольців, що існувала в роки Другої світової війни. Вона входила до складу військ СС нацистської Німеччини, а у квітні 1945 року її формально включили до складу Української національної армії. У 1945 році рішенням Нюрнберзького трибуналу військ СС були визнані злочинною організацією.