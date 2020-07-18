З нагоди відстояних українцями державних прав на свою мову — невеличкий «мовний подарунок» вам у стрічку.

Цього літа минає 315 років, відколи, з найвищою ймовірністю (кажуть історики), було написано вісь ці 12 чі не найпрекрасніших любовних листів європейського бароко — справжню епістолярну драму, що заціліла завдяки пізнішому політичному доносові і потім ще кілька століть дражнила уяву митців усього світу своєю високовольтною напругою: йому, державцеві й облеснику — за 60, вона — зовсім молоденька, і до того ж його хрещениця (а це гірше за інцест!), альо це вона рветься до неї, вона наполягає, що хоче з ним бути, влаштовуючи вдома скандали розлюченим батькам, чий гнів і сьогодні неважко уявити, — який сюжет, які долі, які ха, а головне, недоступний ні Байронові, ні Лісту, ні Словацькому-і-кого-там-ще, зате доступні без перекладу кожному вкраїнському довбограєві)), у чому, власне, й полягає привілей «нативного володіння», — ЯКА МОВА!

«За ніжки Вашу Милість, моє серденько, обійнявши, прошу….»))

Так, я про листи Мазепи до Мотрі Кочубеївни. Стилем Іван Степанович, нівроку, володів (великий чоловік, він в усьому такий)), і куртуазності з панями йому теж було не позичати. Не знаю, чи це читають у школі на уроках літератури (як на мене — малі б!), альо я якраз недавно перечитувала «по роботі» — і вкотре заново розчулилася, мов живої води напившись. Тож ділюся, поласуйте й ві (довелося скрінити за львівським виданням 1943 р., де мовну редакцію Є робив.Пеленський, а загальну Ю. Шевельов, бо у відкритому доступі оригінальної версії чомусь не виявила, тільки «підредаґовані» під рівень розуміння сьогоднішнього школяра, а таке якраз фе робити з цілком собі живомовним, і не таким вже й далеким текстом — всього на яких неповних 100 рр. старшим за «Енеїду» Котляревського…)

Листи Мазепи до Мотрі: наш скарб, який не відібрати

Листи Мазепи до Мотрі: наш скарб, який не відібрати

Листи Мазепи до Мотрі: наш скарб, який не відібрати

Листи Мазепи до Мотрі: наш скарб, який не відібрати

Листи Мазепи до Мотрі: наш скарб, який не відібрати

Приємної лектури! Гарно все-таки відчувати, що ніхто вже в нас цього не одбере (як і всіх інших наших скарбів, завали яких нам іще розгрібати й розгрібати…)