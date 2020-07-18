Коронавірус: 15 відповідей на найчастіші запитання

Ось уже кілька місяців світ бореться з COVID-19 — РНК-вірусом, який може викликати у людини з ослабленим імунітетом або серйозними захворюваннями нетипову пневмонію, погано піддається лікуванню. У групі ризику — люди старше 65 років, курці та страждають від хронічних захворювань.

Багато країн зробили різні заходи для запобігання цунамі епідемії — закликали громадян посилено дотримуватися гігієни рук, скасували заняття в школах і вузах, закрили дитсадки, попросили бізнес перевести працівників на дистанційну роботу з дому, заборонили всі багатолюдні заходи, нарешті, ввели режим карантину і закрили кордони для в’їзду і виїзду.

В таких незвичайних умовах у людей виникає маса питань. Відповіді на найбільш часті з них зібрані в цій добірці.

Як не заразитися коронавірусом в під’їзді і в ліфті?

Зрозуміло, що якщо людина чхнув в ліфті, і ви тут же туди зайшли, то ви можете це вдихнути. Вірусні частинки осідають під силою тяжіння — це кілька хвилин. Але на поверхнях, особливо металевих, вірус може зберігатися до 10 годин. Ще раз звертаю увагу — так, на дверній ручці, на кнопці ліфта може бути вірус. Як ви можете заразитися? Ви повинні помацати рукою цю ручку або кнопку. Але кнопки можна натискати і ліктем або хоча б кулаком, а не пальцями, а за дверну ручку братися через одноразовий носову хустку. Але навіть якщо на руки потрапив вірус, як ви заразитеся? Ви повинні цю руку засунути в око, в ніс або рот, почухати обличчя і так далі.

Тому якщо ви взялися за дверну ручку, відкрили її, зайшли в під’їзд, натиснули кнопку ліфта… Що далі ви повинні зробити в першу чергу? Зайшовши в квартиру, відразу ж вимити руки, причому правильно — мінімум 20 секунд повинен скласти контакт рук з мильною водою.

Як обробити приміщення, щоб позбутися від вірусів?

Головне — інтенсивний повітрообмін. А це насамперед інтенсивне наскрізне провітрювання. І все, що можна мити, миємо. Що стосується дезінфікуючих засобів, то зараз їх величезна кількість. Наприклад, 60-100 мл тієї ж «Білизни» на літр води і цим розчином можна дезінфікувати практично все, на що потенційно може потрапити вірус: кахель, плитка, дверні ручки… Парогенератором на максимумі також можна все тканинне обробити, пропрасувати праскою.

Можна обробляти слизові милом, щоб знезаразити від вірусів?

Мило дратує слизові оболонки — робить їх поверхню пухкої, порушує їх цілісність. З-за цього місцевий імунітет знижується.

Ось дивіться: припустимо, зараз на слизовій оболонці є вірус, ви обробили ніс милом і вбили вірус. Але тепер, після цього хімічного опіку милом, лугами фактично, ця слизова оболонка більш сприйнятлива до різних збудників, і тепер заразитися легше, ніж раніше. Тому я категорично раджу цього не робити — ви тільки нашкодите собі, знизите місцевий імунітет.

Можна протирати руки горілкою або спиртовими настоянками рослин для дезінфекції?

Горілка не дезінфікує, в настоянках спирту теж мало. Для дезинфікуючого ефекту щодо коронавіруса концентрація спирту повинна бути не менше 65%. Так що, купуючи санитайзеры і будь-які інші дезинфікуючі засоби для профілактики, звертайте увагу на концентрацію спирту.

Як зробити самим дезінфікуючий засіб для рук?

Найскладніше зараз — дістати медичний спирт, але у багатьох є запаси. Але на всякий випадок перед тим, як починати хімічити, краще підстрахуватися за допомогою спірометра. Інші інгредієнти потрібні в набагато меншій кількості — вам вистачить чверті бульбашки перекису водню 3%-ної ложки гліцерину для пом’якшення шкіри після впливу спирту.

Ось найпростіший рецепт санитайзера — антисептик для рук.

240 мл — медичного спирту 96%

15 мл — перекису 3%

5 мл — гліцерину

60 мл води

Всі з’єднуємо, відмірюючи з допомогою шприца — зручніше користуватися тим, що на 20 мл Розмішуємо і перевіряємо, що вийшло. Якщо зі спиртом все нормально, у вас в кінцевому продукті повинно бути близько 75 % спирту. Цього достатньо для якісної дезінфекції. Взагалі, якщо вийшло більше 65% — це вже ефективний засіб, цілком можна застосовувати як фабричний санитайзер.

Наливаєте в будь-якій флакон з розпилювачем — і користуєтеся. Будьте здорові!

Можна знезаразити маску після застосування парогенератором або праскою?

Позиція Всесвітньої організації охорони здоров’я така: повторне застосування масок неприпустимо. Я не рекомендую дезінфікувати одноразові маски.

Як знизити ризик зараження при користуванні мобільним телефоном?

Згідно з дослідженнями, метал і пластик — це поверхні, на яких вірус довго зберігається. Але зверніть увагу, ми взялися за дверну ручку — і у нас інфікована рука. Після цього ми взялися за телефон і засунули його в кишеню, зайшли в приміщення, помили руки й знову взялися за телефон. Мало того, що ми взяли телефон, але ми ще притулили його до потенційно небезпечної ділянки тіла. Саме звідси і правила поводження з мобільними телефонами.

Можна придумати багато лайфхаков. Якщо ви можете управлятися з телефоном тільки однією рукою, а інший відкривати все інше, то робіть так. Завжди, коли можна використовувати гарнітуру — використовуйте. Всі телефони потребують регулярної дезинфекції. Краще спиртом. Просто потрібно адекватно оцінювати телефон як фактор ризику зараження і не забувати про нього.

Куріння — це теж фактор підвищеного ризику зараження?

Так, курці уражаються частіше, а тривале куріння посилює протягом коронавирусной інфекції. Якщо ви кинули, то не треба починати палити, нервуючи з приводу епідемії. Якщо планували кидати — зробіть це зараз, щоб підвищити шанси на одужання.

Чи можна заразитися, гуляючи на свіжому повітрі і просто вдихнувши вірус?

Вірус може зберігатися в повітрі 3-4 години, якщо це замкнуте приміщення, де повітря нерухоме. Саме тому ми говоримо про необхідність постійно провітрювати приміщення, влаштовувати інтенсивне наскрізне провітрювання. Але на свіжому повітрі, де вітер і вільний простір, вірус вам не загрожує. Якщо, звичайно, ви дотримуєтеся рекомендовану соціальну дистанцію з іншими людьми — 2-3 метри. Так що спокійно гуляйте із собакою, бігайте і робіть зарядку, але в безлюдних місцях.

Що повинно бути в аптечці у людей з групи ризику?

У них насамперед повинні бути препарати, якими вони користуються постійно для лікування своїх хронічних захворювань, гіпертонічної хвороби, діабету, астми та інших. Запаси цих ліків дуже важливі! Можна додати сюди жарознижуючі і вітаміни, але, будь ласка, не ходіть в аптеку самі. Попросіть молодь зробити це. Більш того, наприклад, сусідам-пенсіонерам можна скооперуватися, написати список, і молоді люди закуплять все для усіх за один раз.

Якими продуктами запастися на час карантину?

При закупівлі насамперед потрібні логіка і здоровий глузд. Це повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по аптеках і супермаркетах хоча б 2-3 тижні. У списку серед перших можуть бути «довгограючі» овочі і фрукти: бобові, цибуля, часник, моркву, буряк, картоплю, яблука, апельсини, лимони… Макаронні вироби, крупи, борошно, в кінці кінців. Консервовані та заморожені овочі, риба і м’ясо, молоко тривалого зберігання або сухе. Розважайтеся, робіть собі млинці!

Природно, якщо вже пішли запасатися, то запасайтеся не тільки цим, але і обов’язково миючими засобами. Мило! Мило важливіше будь гречки — звертаю на це вашу увагу.

Є особливий ризик у астматиків при зараженні коронавірусом?

Якщо ви контролюєте симптоми бронхіальної астми — з допомогою сальбутамолу або топічних стероїдів, то вам потрібно бути обережним, але надмірно хвилюватися не варто.

Інше питання в тому, що, як правило, люди, у яких є бронхіальна астма і які контролюють свій стан сальбутамолом, повинні при появі ознак ГРВІ коригувати дози сальбутамолу. Звичайно, це треба обговорити зі своїм лікарем не відкладаючи: що вам конкретно потрібно робити при перших симптомах захворювання.

Чи можна робити планові щеплення в період пандемії коронавіруса?

Ну не можна ж насправді пережити коронавірус, щоб потім померти від дифтерії, правця кору або кашлюку! Планові щеплення, звичайно, треба робити, але з усіх сил при цьому постаратися не контактувати ні з ким в поліклініці, вжити всі заходи, щоб мінімізувати ризик зараження. Якщо для планового щеплення вам треба вийти з дому, їхати на громадському транспорті та ще сидіти в кашляющей черзі в поліклініку, то в цьому випадку можна відкласти планову вакцинацію на 2-3 тижні. Але якщо вам чітко призначено час, ви приїхали на автомобілі і відразу пройшли в прищепний кабінет, дотримуючи всі запобіжні заходи, то тоді ризик мінімальний. Ось так вакцинуватися можна.

Чому не можна зробити тест на коронавірус при перших же ознаках ГРВІ, щоб заспокоїтися і не переживати?

Ну а як ви собі це уявляєте? Ви підете в поліклініку? А вам не страшно? Зараз ви трішки температури, дере горло, нежить, сухуватий кашель, і все. Плюс ви свідомо, сподіваюся, самоизолировались (у вас же може бути коронавірус?) і не заражаєте нікого з оточуючих. А після відвідин поліклініки ви можете принести звідти що завгодно, включаючи коронавірус.

У медиків зараз реально багато роботи, а ви хочете, щоб до вас при легких симптомах ГРВІ приїхала спеціальна бригада, яка потрібна реально важким пацієнтам, і взяла у вас мазок з горла для вашого самозаспокоєння?.. Причому цей мазок треба ще відправити на аналіз, задіявши інших зайнятих медиків.

А що це змінить для вас особисто? Ви вже самоизолировались. Ви думаєте, що при ранній діагностиці лікувати будь-яку хворобу простіше? Так, але будь-які ГРВІ, в тому числі коронавірусна інфекція, лікуються свіжим повітрям, рясним питвом, терпінням… і все. Іноді — промивання носа сольовими розчинами та жарознижувальними засобами. Немає ніяких інших ліків. Вони знадобляться тільки тоді, коли вже буде неможливо дихати. З допомогою пульсоксиметра погіршення стану (зниження сатурації нижче 92%) можна буде визначити трохи раніше і швидко звернутися за спеціалізованою допомогою.

Які наслідки можуть бути у тих, хто переніс це захворювання?

Більше 80% людей переносять вірус легко і видужують повністю без будь-яких наслідків. Важкі форми, як правило, супроводжуються загостренням уже наявних хронічних захворювань. Але звертаю вашу увагу — коронавірус не є хронічною інфекцією. Всі коронавіруси належать до РНК-вірусів, вони провокують гострі хвороби, у яких є чіткий початок, а через 5-7 днів починається вироблення антитіл, які нейтралізують вірус, після чого хвороба у більшості випадків закінчується. Тому ніяких наслідків. Поживемо — побачимо. Вже зараз десятки тисяч видужали, через 2-3 місяці їх будуть сотні тисяч — і ми будемо точно знати, які в них наслідки.