Торговці ненавистю

Я чітко пам’ятаю довоєнну реальність. Георгіївська стрічка була частиною внутрішньоукраїнського пейзажу. Проросійські партії контролювали регіни. Майже кожна українська політсила говорила про діалог з Москвою.

Прорадянську ностальгію експлуатували всі кому не лінь. Країна сперечалася про числі державних мов. Українська естрада була п’єдесталом для російських зірок. Проросійські гасла були нормативними, а політики – респектабельними. А потім настав 2014-й рік.

У Криму члени Партії регіонів отримували партквитки Єдиної Росії. Пророссийкие організації допомагали окупації Донбасу. Георгіївська стрічка стала маркером солідарності з агресором. «П’ята колона» перестала бути фігурою мови – і Україна побачила на власні очі, яке майбутнє ці хлопці готують країні.

За це розуміння країна заплатила велику ціну. Але минуло шість років – і тепер ми бачимо, як хлопці з добре знайомими гаслами намагаються повернути довоєнний статус-кво.

Вони вивчили уроки. І тепер старанно дистанціюються від будь-яких звинувачень в проросійськості. Війна зробила це звання токсичним.

Вони більше не хочуть бути проросійськими. Вони претендують на те, щоб вважатися українськими. І під цією вивіскою намагаються легалізувати дискусії, якими жила країна до війни. Про кількість мов. Про національних героїв. Про символічному контурі.

Втім, не єдиними символами. Вони атакують все, що було збудовано в країні за останні п’ять років. Незалежні інститути. Наглядові ради. Реформовані галузі і правила гри.

До війни ці хлопці просували російські смисли. Тепер – торпедують українські та компрометують західні. З їх легкої руки Україна вивчила слово «соросята» і дізналася про плани підступного заходу по поневоленню країни. Почула про «зовнішнє управління» і навчилася боятися Міжнародного валютного фонду. Проросійський табір намагається надолужити втрачене за останні п’ять років – і тому присвятив себе торгівлі страхами і неврозами.

При цьому вони відчайдушно намагаються позбутися іміджевого спадщини шестирічної давності. Вони вивчили слово «анексія» і готові публічно називати Крим – Україною. Твердять про територіальної цілісності і сумують за жертвами війни. Диявол у деталях – в їх описі реальності причиною війни стало не російське вторгнення, а Майдан. І саме його вони намагаються оголосити причиною і проблемою.

У цьому немає нічого дивного. Будь-загальнонаціональне свято – це свято суб’єктності народу. Щось, що дозволяє сказати «ми добилися». День взяття Бастилії – це історія про те, як французи прогнали короля. День незалежності в США – про те, як американці отримали незалежність від англійців. В Україні на цю роль останні шість років претендує історія Майдану. І спроба його дискредитації цілком вписується в логіку проросійської ревізії.

Рік тому вони побачили вікно можливостей – і тепер старанно намагаються у нього пролізти. Російське вторгнення викреслив їх з української норми і перевело в категорію п’ятої колони – і тепер вони мріють цей статус переглянути. А тому так люто реагують на будь-які звинувачення у зв’язках з Кремлем, погрожують судами та судовими розглядами.

А ще вони намагаються заробляти очки на критиці української реальності. Яка і справді дає для цього чимало приводів. Але в тому і штука, що їм немає справи до українського майбутнього. Все, про що вони мріють, це підмінити справжнє – минулим. Тим самим, шестирічної давності. В якому їм було легко і комфортно. Тим самим, що вже один раз закінчилося для країни катастрофою.

А ще вони сподіваються на коротку пам’ять виборця. Який схильний забувати образи і прощати гріхи. Нові проросійські готові каналізувати його гнів, публікуючи доноси, фсб-шні сливи і відверту брехню. Вони торгують самим простим і невибагливим: ненавистю, заздрістю, агресією. А ще – минулим. Тому що в майбутньому їм просто не знайдеться місце.

І вся їх надія – на слабкий імунітет країни.